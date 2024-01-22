渣打馬拉松星光熠熠！68歲周潤發唔使2.5小時完成半馬！「最強孕婦」梁諾妍佗7個月肚照跑！盤點20+挑戰渣馬藝人名單

今日是一年一度「渣打馬拉松」的日子，雖然氣溫有些微下降，不過仍然阻礙不到跑手們的熱血。演藝圈有不少運動健將都有參與10公里、半馬及全馬賽事，其中熱愛跑山的周潤發雖然已屆68歲之齡，不過仍然好有活力，去年首戰渣馬10公里，終以1小時3分58秒完成賽事；今年發哥轉戰半馬，早上8:30分起步，11點前跑抵維園終點站，衝線時間為2小時26分08秒，相當厲害。

（香港電台31台電視截圖）

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同樣高齡一族的是73歲的馬海倫，在《愛回家之開心速遞》飾演蘇姐一角，深入民心。今日，她成功完成10公里跑的賽事，更興奮拎住獎牌自拍留念：「今早完成人生第一次10K」。同樣令人佩服的是懷孕七個月的梁諾妍（Inez）佗住巨肚照樣迎戰「渣馬」，一向熱愛跑步的她自懷孕以來一直都有練跑強身健體，絕對是最強大肚婆！老公洪永城都有現身照顧住太太，仲將，「Baby in car」的警告標貼貼在太太的背部，令其他跑手能夠小心不要碰撞到她，認真Sweet到爆！

參加全馬的藝人有Kolor主音Sammy、「奶仔」方紹聰，毅力驚人。而半馬則有「送水輝」許家傑、陳安立、周家怡、楊潮凱、黃浩然、趙善恆@ToNick及區永權等。另外，參加10公里跑的藝人，唐詩詠、林子善、《愛回家》的「仇奇」關曜儁、「大小姐」林淑敏、「Luna」何沛珈、「Andy」崔錦棠、「接龍藥房售貨員」曾文心等等，而蔡一智、吳保錡、「阿儀」薛影儀、黃榕、黃可盈、李炘頤及前新聞主播鄭萃雯、張文采等都有參與，大家運動之餘都不忘打卡留念，非常熱鬧。