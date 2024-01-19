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19/01/2024

佘詩曼被爆購入3,000萬北角豪宅！阿佘最少持5物業市值超過1.8億

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Text: 娛樂組 Photo: 資料圖片、IG

　　佘詩曼早前憑《新聞女王》一劇成為「三料視后」，同貴為「娛圈樓后」的她，最近有消息指她名下物業再添一伙，獲同姓業主以3,000萬元內部轉讓形式將單位轉至她名下。市場消息指，佘詩曼現時在香港名下物業最少達5個物業，市值超過1.8億元。

 

　　據悉，原由阿佘的兄弟於2017年以2794.7萬元購入的北角豪宅維港頌，近期內部轉讓予阿余，作價約3,000萬元，該單位為3座高層A室，實用面積1,034平方呎，屬3房連套房間隔，以轉讓價計算，呎價約29,013元。

 

 

　　據消息指，連同上述單位，阿佘在香港最少有5個物業，估計市值超過1.8億元，有關物業更是遍布港九新界，其中3伙屬收租物業，包括跑馬地紀雲峰中層A室3房單位，實用面積1,509平方呎，阿佘於2013年一擲約3,988萬元購入。另一收租物業，是位於何文田的豪宅皓畋6座高層F室2房，於2016年用1,406.59萬元買入，當時呎價23,962元。而在2012年，阿佘以約786萬元購入的紅磡昇御門一伙低層單位。

 

 

　　阿佘入行多年，拍過無數劇集及廣告，加上投資有道，早是圈中公認小富婆。她亦是孝順女一名，在2015年分別以1748萬及1798萬元購入西貢南山村的相連獨立屋，一棟送給媽媽及哥哥，一棟是自住。

 

 

　　她曾表示置業時首著重是交通方便及鍾情於港島區海景，但現在偏偏就住得好偏僻，決定搬去郊區背後原因全因媽媽，「因為媽媽身體不好，肺部曾做過大手術，所以幾年前搬去郊區，那裏空氣較好。」

 

轉載自: 晴報

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