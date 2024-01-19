MIRROR演唱會｜姜濤演出前耳仔放血治療！Edan呂爵安扭傷頸靠電療、刮痧：抬唔起頭做人

MIRROR一共16場的演唱會，星期一晚在亞博場館正式開鑼，12子：呂爵安（Edan）、楊樂文（Lokman）、江熚生（AK）、姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、柳應廷（阿Jer），李駿傑（Jeremy）、陳瑞輝（Frankie）、王智德（Alton）、邱傲然（Tiger）、邱士縉（Stanley）、及陳卓賢（Ian）勁歌熱舞跳足3日之後，今日（19日）休場，小總結3日的演出，12子都越做越順，但部分成員開始出現傷患。

（晴報圖片）

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呂爵安（Edan）連日來開騷都不忘在IG活躍，每日都會有新貼圖。他18日晚就自爆身體出現狀況，要動用演唱會的醫療隊伍幫手。他貼出多張頸部紅得一大片的照片，表示原來第二場已經扭傷項。

（IG）

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呂爵安自言每晚演出後，整個人都「散晒」，他在IG寫道：「Day3️ finished!!實不相瞞，尋（噚）日第二場Opening跳到一半條頸突然閃咗一下，一落台立即嗌救命:奶嘢啦! 我好似扭親條頸，個頭向上郁會卡住，Medical team即刻過嚟check下 發現真係拉傷咗，所以我琴（噚）日同今日嘅show其實都抬唔起頭做人。」他出了多個痛苦喊樣表情符號，就知道呂爵安當時應該有幾痛。他感好彩醫療團隊在他演出前、後，分別以按摩、電療、放血和超聲波幫他紓緩。而他亦趁今日休息，昨晚嘗試人生第一次刮痧，幸好都改善了情況。

（晴報圖片）

（IG）

至於姜濤似乎身體同樣出現狀況，姜濤在IG的限時動態分享片段，他正在接受放血治療，醫療團隊人員以儀器為他在右耳上拮一個小孔，然後放血，姜濤的表情略帶痛楚。

（網上截圖）

其他成員都分別有分享過去幾場的演出片段，邱士縉（Stanley）繼續展示「力的表現」，於台上演出不斷向其他成員「報仇」，他在演出期間把盧瀚霆（Anson Lo）整個人抱起，之後又在上跟呂爵安追逐，企圖把對方捉住，但呂爵安就不斷逃走。至於江熚生（AK）大讚邱傲然（Tiger）彈結他演出好型仔，還笑指由於二人髮型相近，自己跟女Dancers親熱舞環節，可以由邱傲然頂上。

另外，16場演出每晚都有一個彩蛋，昨晚一場則是由陳瑞輝（Frankie）和陳卓賢（Ian）二人唱《正式開始》，合唱期間陳卓賢主動拖著陳瑞輝的手，二人唱得相當甜蜜。