胡楓92歲生日獲千位老友記唱歌賀壽！曾分享養生妙方4大長壽秘訣：日日行，有時間就行

胡楓（修哥）昨日（18日）92歲生日，祝修哥身體健康！永不言休的修哥工作不斷，多年來腰板挺直、精神奕奕的他，曾分享不少長壽之道，今次綜合修哥四大養生秘訣，絕對值得大家參考！

修哥在元旦日亮相叱咤頒獎禮，與年輕人打成一片。

修哥日前頒獎給馬國明。

身為演藝界長青樹，修哥踏入2024年即有不少搞作，除了賀歲片《飯戲攻心2》外，又先後出席《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》及《萬千星輝頒獎典禮2023》任嘉賓。修哥在叱咤台上笑言：「入行70年，好鍾意演戲同唱歌，我希望繼續打破自己嘅紀錄，成為喺紅館開演唱會年紀最大嘅一個藝人…1月18號係我92歲生日，我希望繼續我嘅演藝事業，永不言休！」

修哥日前孖長壽好拍檔羅蘭出席屯門獅子會的長者活動，風趣的修哥笑說活動上過千位老友記相聚：「加埋仲唔係萬歲萬歲萬萬歲！」大會送上金壽桃為修哥慶生，修哥的四名曾孫也有到場，聯同在場嘉賓及長者合唱生日歌為修哥祝壽，他開心說：「非常多謝大家為我慶祝生日，能夠擁有超過一千人為我唱生日歌，相信係今年最大型嘅生日會。」

其實，修哥過往亦分享養生妙方，綜合而言有四大秘訣，雖然簡單，但未必人人做得到，亦要衡量自己身體狀況，不要盲目跟從：

1. 日日行唔願坐

修哥在無線節目《香港25個第一》透露，他21歲時，曾見過有位中年人在兩位護士扶實下行路，但數月後，對方竟然不用人扶，行得健步如飛：「所以我由21歲起，就學人行路，日日行，有時間就行。」

而修哥接受鄭丹瑞訪問時，亦曾提到行路養生法：「就算喺片場好眼瞓，我都唔瞓，一路行一路郁，咁樣血液循環會好。我喺屋企會企喺度睇電視，一邊郁來郁去。」阿旦亦認證每次聚會叫前輩坐下時，修哥都會一口拒絕，一心要企！

2. 沖凍水涼

昨日(18日)，商台DJ Vani在節目 《雲妮鍾情》中除了播歌祝賀修哥生日外，她又分 享：「講到持之以恆,我呢位老友記(修哥)話畀我知好多養生之道，佢由40歲開始，就沖凍水涼。」其實沖凍水涼的好處包括刺激血液循環，加快新陳代謝，增強免疫力，亦可舒緩肌肉痠痛等。但要注意若患高血壓、心血管疾病、免疫系統疾病、發燒、感冒、過度疲累及剛做完劇烈運動，便要避免沖凍水涼。若沖凍水涼，要先從溫水及手腳沖水開始，不要一開始便凍水照頭淋及向胸口沖水，以免增加心肌梗塞風險。

3. 唱歌練氣

修哥受訪曾說：「我就算唔係開演唱會，都會一直練下歌，一路行一路唱，係我嘅生活習慣。唱歌可以令人長壽，就算唔鍾意唱，都要日日唱下！」除了唱歌，修哥笑言瞓覺、浸腳、拍掌及大笑都有助身心健康。

4. 每朝起身飲暖水

修哥過往受訪，曾表示自己沒有食補品的習慣，平日口味清淡，吃飯都以少糖少鹽少油為主，不吃煎炸食物。此外，修哥每朝起床都先飲一杯暖水清腸胃，亦喜歡飲湯水。