自爆不獲邀去叱咤記招 Tyson Yoshi「我最喜愛15強」無影

【晴報專訊】28歲男歌手Tyson Yoshi(程浚彥)上周沒有現身叱咤頒獎禮記者會,日前他在其歌迷TG群組訴心聲,自爆商台以他今年無廣東歌為由,沒有邀請他出席。另外,商台正展開「叱咤我最喜愛」第一階段投票,有份角逐男歌手的Tyson在投票網頁上的靚仔樣竟被消失,大會僅以頒獎禮的貨車宣傳照代替,他疑遭商台冷待。

Tyson Yoshi向來敢言,繼早前公開炮轟有公關抹黑他拒絕受訪後,日前他在TG群組回覆粉絲時,自揭遭商台冷待。商台本周起開始《2022年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》的我最喜愛的男、女歌手及組合第一階段投票,雖然Tyson入圍「我最喜愛的男歌手」,但在投票網站上竟沒有他的頭像,只以大會貨車宣傳相代替,惹來粉絲熱議。

商台最初以貨車宣傳相作為Tyson頭像。(IG圖片)

抽水自嘲「貨車頭」

Tyson在粉絲TG群組談到頭像事件,坦言:「Don't think they like me that much haha(唔覺得佢哋好鍾意我)。」他自爆連叱咤記招也未獲邀出席︰「完全無人搵我,我連360(昂坪)記招都唔知。」他透露商台以他今年無推出廣東歌為由而沒邀請他,但他卻有份競逐「我最喜愛的男歌手」,令他百思不得其解。他更在IG上載貨車改圖,自嘲是「貨車頭YOSHI」,向商台作無聲抗議,而商台投票網頁已換回Tyson的頭像。

Tyson自嘲「貨車頭」,諷刺商台冷待他。(IG圖片)

此外,商台昨日公布「我最喜愛」15強走勢,男團MIRROR有七人入圍,佔了一半席位,包括姜濤、盧瀚霆、陳卓賢、呂爵安、江生、柳應廷及李駿傑;而Tyson則未能入圍15強。其實,Tyson今年初接受衛詩雅YouTube節目訪問時,曾分享首度出席音樂頒獎禮的感受,他自言當晚在雙臂加上鐵甲裝飾,行動極不靈活;而他今年元旦正好穿鐵甲服飾出席叱咤頒獎禮。他又指頒獎禮好悶令他「瞌眼瞓」,「我同啲樂手相熟,走去後台玩,被工作人員捉返前台座位三次。」

今年元旦Tyson以鐵甲look出席叱咤頒獎禮。(資料圖片)