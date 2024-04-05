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05/04/2024

台灣地震 | Tyson Yoshi歷台灣大地震大感痛心！捐出100萬台幣賑災重建花蓮：台灣這個地方和人成就了我音樂上的一切

#晴報文章 #娛樂 #災難 #新台幣 #Tyson Yoshi #花蓮 #地震 #台灣 #影視娛樂
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　　台灣發生7.2級大地震，花蓮成為重災區，大樓塌下、斷橋等造成有不少傷亡，令人非常痛心。歌手Tyson Yoshi經常去台灣表演，今次事發時亦在當地，感受到強烈地震，為了協助花蓮重建，Tyson率先發起捐助，以個人名義捐出100萬台幣賑災。

 

 

　　Tyson原定到台灣表演，卻遭遇強震震撼，「地震當下超級害怕，醒來的時候差點滾下床 ，看到家裏的櫃子全部都打開，就趕緊躲到桌子底下，想說衝出去但住高樓層也不知道衝去哪裏。」看到花蓮成受災戶新聞，他決定想盡一份心力，Tyson Yoshi透過經理人公司在社交媒體宣布，「Tyson Yoshi 將捐出新台幣100萬協助救災，為災區的重建之路略盡綿薄之力，亦希望大家能伸出援手，共同為重建花蓮做出努力。God bless！」

 

　　而Tyson回應事件，他表示：「這是第三次遇到地震，前兩次都是之前疫情間來隔離的時候，第一次遇到這麼大的地震，覺得好嚴重，當下就產生想幫忙的念頭。因為很感謝台灣粉絲的支持，加上很喜歡花蓮這個地方，其實是台灣這個地方跟人成就了我音樂上的一切，想說能盡一份心力幫助震災。」在台灣發跡的Tyson飲水思源，成為香港藝人捐款的第一人，不少粉絲都以Tyson為傲。

 

 

轉載自: 晴報

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