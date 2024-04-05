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05/04/2024

細細粒《Mayanne小喇叭》大爆自己直播帶貨每年喪食400隻大閘蟹！曾展示一張圖即封殺要寫悔過書？

#梁競徽 #陳嘉佳 #晴報文章 #TVB #大閘蟹 #娛樂 #麥美恩 #演員 #綜藝節目 #影視娛樂
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Text: 娛樂組

　　麥美恩主持的節目《Mayanne小喇叭》最新一集邀請到陳嘉佳（細細粒）、梁競徽及知識型美容直播主 Yoko Tsang 擔任嘉賓，大爆內地及香港直播帶貨趣事及辛酸事。

 

 

　　近年在內地做直播帶貨做到有聲有色的細細粒，坦言初出道做直播主時反應冷淡，連續三個月每場都只有60多名支持者。盛傳因做直播帶貨賺到盤滿缽滿的她，透露在直播場亦曾遇上不少損手事件：「一盤2,000萬嘅貨，可以最後係蝕錢嘅。最常見嘅例子係，『今日我畀你充值電話費，充100蚊只收你95蚊，嗰95蚊我要貼架，咁做呢一個action為乜？咪令到我個 GMV（成交額）可以到數。我試過60幾蚊嘅朱古力，每盒只係賺2個幾，啲錢真係一毫子、一毫子賺番嚟！」但又坦言一晚最高峯做過 800 萬生意額，獲梁競徽大讚犀利。梁競徽亦指做直播帶貨並非如想像中易賺錢，並無意中踢爆直播主公價佣金，令細細粒大為震驚，梁競徽說：「100萬貨average（佣金）係12個點，即係賺到幾十萬（約數），但中間會有差旅費用同團隊人工，同埋唔係每一場都好，要拉上補下填番之前蝕咗嘅錢。」並大爆直播主不為人知的「蝕錢陷阱」。

 

 

　　談到做直播主辛酸事，細細粒坦言曾經歷過萬隻蚊在眼前「橫飛」盛況，又試過在陽澄湖見識幾千隻「珍寶蟲」飛來飛去。以吃播聞名的細細粒，又坦言為了跑生意額，平均每年喪食至少400隻大閘蟹，坦言食到有陰影。愈講愈起勁的細細粒，又透露曾試過在一個極惡劣環境下做直播，結果嘔足八個小時！細細粒說：「個棚裏面平均 45 度，我喺裏面嘔咗八個鐘！因為嗰度農村嚟，供電唔夠，係連風扇都唔吹得。」梁競徽則指曾為了促銷提子，在超高溫下又唱又跳，結果熱到連「底褲都濕埋」。

 

 

　　梁競徽曾試過直播期間意外停電，但本著「TVB 訓練出嚟」嘅精神，他決定「死撐」兼扭六壬執生繼續直播，原因就是為了跑流量：「有突發嘢唔好驚，要繼續將嗰樣嘢變成流量密碼，直播間有事件發生，其實就有流量喇！」細細粒則試過直播期間遇到有人「頂爛市」，令原本已上千的生意額大跌四成。他們大爆做直播主極易中招，只要一個不留神「犯規」就會被罰停播，小寶更試過因為一個無心之失要寫悔過書，笑爆全場。小寶笑謂：「我人生第一次寫悔過書，嗰次我直播時無啦啦冇咗，話我個 account 要被封 28 日，之後我哋全公司上下係咁打電話問點解。」小寶續指經過接近一個鐘查探，發現原來直播時不小心展現了違規圖片，除了要寫悔過書，更經歷長達半年「洗底期」流量才回復正常，到底咩圖咁出事？除了圖像，小寶續指在內地「通便」、「排毒」及「美白」等全屬「禁忌詞語」，對此 Yoko 回應指在香港直播或為廣告做 boosting 時亦有規範，除了對比圖及某些特定字眼，就連「鬈髮器」亦在被禁之列，原因更相當匪夷所思。梁競徽則坦言入行初期「精神分裂」：「例如做直播帶貨係唔可以講錢嘅，要講米，搞到我去餐廳賣單都問幾多米。」

 

轉載自: 晴報

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