  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界
關鍵字：立法會 選舉 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 國安法 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 香港脈搏 聚焦神州

08/04/2024

湯洛雯榮升馬太放假全黑造型郊遊！網友指腰變粗疑似懷孕：仲踩單車？

#結婚 #馬國明 #娛樂 #演員 #電視台 #晴報文章 #湯洛雯 #懷孕 #單車 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: 娛樂組

　　湯洛雯（Roxanne）自從去年12月跟馬國明結婚之後，一直都養尊處優，未有接拍新劇或者幕前的工作，不少人推測Roxanne跟馬國明密密「造人」趕生「龍B」。近日，Roxanne在IG分享自己放假郊遊的照片，穿上全黑造型踩單車，非常開心，不過網友單憑睇相就猜測Roxanne懷孕，到底是真是假？

 

 

　　Roxanne跟馬國明去年年底在峇里島及香港兩地舉辦婚禮，招呼親朋好友分享喜悅，由於籌備婚禮期間，馬國明劇接劇忙過不停，所以主力都是由Roxanne打點一切，忙碌加上努力運動修身，Roxanne結婚時絕對是超弗的最佳狀態，而她在度蜜月期間激罕分享的泳衣照，更露出長腿和小蠻腰，力證自己是索爆人妻！

 

 

　　事隔三個月多時間，Roxanne繼續做「馬太」的幸福時光，暫時未見有幕前拍劇的工作在手，她近日分享自己郊遊踩單車的照片，以全黑Cap帽、上衣、長褲等裝備上陣，疑似老公馬國明視角拍下多張多角度靚相。不過，網友就留意到Roxanne腰粗粗，疑似懷孕，網友留言說：「條腰好粗、係咪有咗？」、「第二張好似有咗」、「仲踩！小心D好喎！BB！」等等。照片所見，Roxanne腰間的確有輕微贅肉，跟結婚時的小蠻腰有明顯變化，不過是否懷有「龍B」，Roxanne就未有回應網友的提問。

 

全新etnet健康網購，送你【健骨維他命D3(1000IU)】乙樽(價值$108)► 立即行動！

我要回應

更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#結婚 #馬國明 #娛樂 #演員 #電視台 #晴報文章 #湯洛雯 #懷孕 #單車 #影視娛樂

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

健康好人生

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

觀落陰：什麼是觀落陰？人人都可參加地府自由行？遊地獄到底係點？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

全新etnet健康網購 賞維他命D3 (價值$108) 齊齊提升免疫力

etnet.com.hk