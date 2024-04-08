湯洛雯榮升馬太放假全黑造型郊遊！網友指腰變粗疑似懷孕：仲踩單車？

湯洛雯（Roxanne）自從去年12月跟馬國明結婚之後，一直都養尊處優，未有接拍新劇或者幕前的工作，不少人推測Roxanne跟馬國明密密「造人」趕生「龍B」。近日，Roxanne在IG分享自己放假郊遊的照片，穿上全黑造型踩單車，非常開心，不過網友單憑睇相就猜測Roxanne懷孕，到底是真是假？

Roxanne跟馬國明去年年底在峇里島及香港兩地舉辦婚禮，招呼親朋好友分享喜悅，由於籌備婚禮期間，馬國明劇接劇忙過不停，所以主力都是由Roxanne打點一切，忙碌加上努力運動修身，Roxanne結婚時絕對是超弗的最佳狀態，而她在度蜜月期間激罕分享的泳衣照，更露出長腿和小蠻腰，力證自己是索爆人妻！

事隔三個月多時間，Roxanne繼續做「馬太」的幸福時光，暫時未見有幕前拍劇的工作在手，她近日分享自己郊遊踩單車的照片，以全黑Cap帽、上衣、長褲等裝備上陣，疑似老公馬國明視角拍下多張多角度靚相。不過，網友就留意到Roxanne腰粗粗，疑似懷孕，網友留言說：「條腰好粗、係咪有咗？」、「第二張好似有咗」、「仲踩！小心D好喎！BB！」等等。照片所見，Roxanne腰間的確有輕微贅肉，跟結婚時的小蠻腰有明顯變化，不過是否懷有「龍B」，Roxanne就未有回應網友的提問。