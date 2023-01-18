孖JNYBeatz合唱電音版《恭喜你》 姚焯菲化身粉紅兔少女豆利是

【晴報專訊】現年16歲的姚焯菲（Chantel）最近與新世代音樂人JNYBeatz合作，為中國銀行（香港）拍攝賀年MV《電子利是大Phone收》，歌曲充滿喜慶電子風。首次演繹電音舞曲的Chantel，化身粉紅可愛兔，即將到新西蘭升學的她，笑言會利用中銀香港BoC PayPay豆電子利是。

Chantel紮孖辮變身粉紅兔女郎，甜美又可愛。

姚焯菲與JNYBeatz為中銀香港合唱全新賀年歌《電子利是大Phone收》，JNYBeatz將家傳戶曉的賀年歌《恭喜你》重新混音，譜上新詞成為全新賀年歌，介紹中銀香港手機銀行及BoC Pay「兔年喜氣Phone利是」推廣優惠。MV中，Chantel以百變造型亮相，包括紅噹噹牛仔賀年look、粉紅兔仔少女頭箍造型，唱盡豆利是的少女心聲，即使宅在家中、越洋也可以利是豆來，亦為環保出一分力。

留學前食10餐團年飯

首次嘗試電音曲風，Chantel說：「首歌好有party beat，原來《恭喜你》可以無限loop，新世代再唱都有發揮空間。」除了拍攝MV，Chantel又與Miffy為中銀香港拍攝廣告宣傳照，配合品牌在農曆年「有福到，有福兔」的主題，她很開心與Miffy齊齊成為兔年主角：「同Miffy做拍檔真係夢想成真，我自細係Miffy迷，屋企有好多佢嘅插畫同公仔。」BoC Pay或中銀香港手機銀行客戶，可以選擇Miffy主題電子利是封，向親友送上兔年祝福。

穿上露腰裝的Chantel，開心與Miffy齊齊成為兔年主角。

今年兔年農曆年對Chantel別具意義，皆因她過年後便會到新西蘭升學，她說：「我唔會離開香港樂壇，已經同公司計劃好，今年會有幾首全新作品，我會定時返香港，兼顧歌手工作，大家唔使擔心。朋友同公司同事知有段時間見唔到我，都話要預早同我團年farewell，好似After Class、《聲夢》同學都要聚會，還有學校嘅朋友，今年可能要食十幾餐團年飯。」

望儲錢成立時裝品牌

就算到外國讀書，Chantel笑言絕不錯過豆利是良機：「親朋戚友講明即使未必見到面，都會透過中銀香港BoC Pay同手機銀行派電子利是畀我，所以就算喺新西蘭都收到祝福。」在本月18日至2月5日期間，客戶使用BoC Pay或中銀香港手機銀行派發電子利是，即可參加抽獎，有機會贏取港幣8,888元獎賞！去年起，Chantel將利是錢用作理財，預算演藝進修基金，原來她有另一計劃，「我有個五年計劃，希望儲錢建立自己嘅時裝品牌。今年只要經BoC Pay或中銀香港手機銀行派發或收取電子利是，再經手機銀行成功開立「特優定期存款」，可享7天港元特優定期存款年利率高達18%！利是錢愈儲愈肥！」







二人拍攝賀年歌MV，JNYBeatz大讚Chantel對音樂領悟力高。

JNYBeatz與Chantel均會使用BoC Pay或中銀香港手機銀行收發利是。