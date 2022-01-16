團結基金倡長者醫療券 可買樂齡科技產品

【晴報專訊】隨着人口老化，樂齡科技產品需求與日俱增。有團體研究發現，本港的樂齡科技發展雖然已有改善，但因本港退休援助不足，不論中產或基層長者都難以購買樂齡科技產品，建議當局容許長者透過醫療券購買及租借相關產品，並改善大學科研專利收益制度，為大學教授將研究商品化提供動機。

有團體提醒研發樂齡產品時應確保產品適合長者在不同場景使用（資料圖片）

團結香港基金助理研究總監及經濟發展研究主管水志偉昨在電台節目稱，基金與社聯在2017年發表首份樂齡科技報告，提出本港發展相關科技的24個缺陷，雖然最新報告顯示當中21個缺陷已有改善，例如政府已推出10億基金資助院舍買相關產品，惟因本港退休援助不足，不論中產或基層長者都未必有能力買樂齡科技產品，建議容許長者以醫療券和社區照顧服務券等，購買及租借相關產品。

團結香港基金助理研究總監及經濟發展研究主管水志偉

倡改善專利權制 增產品化誘因

他指本港大學科研水平雖高，但研究難變成量產的產品，因教授們以大學資源研發，產品專利權亦屬於校方，產品分成最多5成，反觀英國、加拿大等地，專利權屬於提出申請的學者，分成亦較高，建議改善相關政策，以提高教授將科研產品化的動力。

依賴外地進口 尺寸或不合港用

生產力促進局智慧城市部總經理潘志健稱，本港很多傢俬中小企已有生產長者智慧出行產品的技術，局方亦可在技術、測試和研發基金上提供資助，重點是要做出適合本地市場的產品。

社聯業務總監陳文宜亦指，研發樂齡產品時應以「用家主導」，確保產品適合長者在不同場景使用。

潘志健舉例，大型電動輪椅、電動護理床等與長者智慧出行相關的產品一般依賴外地進口，未必適合本地使用，例如有電壓或尺寸不適合等問題。