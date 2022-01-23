警查新興花園火警 不尋常爆炸 母昏迷不治子墮平台亡

【晴報專訊】大埔新興花園一個單位昨凌晨發生火警，消防到場救援時在火場發現一名婦人在單位內昏迷，送院後證實不治，其兒子則懷疑從單位飛墮平台，頭部重創當場死亡。警方指，起火單位曾傳出爆炸聲，但爆炸情況不尋常，認為起火原因有可疑，將進行調查。

事發在新興花園康誠閣15樓一個單位，昨晨約3時半突然起火，火勢猛烈並冒出大量濃煙，據悉期間曾傳出爆炸聲，網上圖片顯示，單位爆炸後，疑似彈出多道火舌。消防派出12輛消防車、3輛救護車及一輛快速應變急救車到場，共出動76名消防及救護員，及派出一隊煙帽隊進行灌救，約一小時後將火救熄。

62歲梁婦單位內昏迷，送院後不治；其31歲兒子墮樓，當場死亡。

消防隊長黃志鈞稱，消防在凌晨3時37分接報有單位起火及有人從高處墮下，初步顯示起火單位面積約80平方米，有2間房，其中一間房嚴重焚毀，窗框剝落，並在大廈平台發現一名31歲男子墮樓，由於他頭部有骨折，當場證實死亡；人員在另一間睡房發現一名62歲梁姓婦人，她的左手二級燒傷、臉部燻黑，當時已昏迷，經送院搶救後不治，2名死者相信是母子關係。

房窗框全粉碎 起火原因可疑

起火現場在新興花園康誠閣，15樓一個單位。

警方高級督察蔡清峰表示，由於接報稱起火單位曾有爆炸聲，故通知爆炸品處理課到場調查，初步未有在單位內發現助燃劑、壓縮氣體或可能引致火警的電器，惟墮樓男子的睡房窗框整個墮地並完全粉碎，認為爆炸情況不尋常，起火原因有可疑，大埔區重案組正作進一步調查。

有目擊者稱，由於睡覺時不會完全關上窗，導致煙霧飄進屋內，初時以為是大霧，其後嗅到有味，從單位向下望看到火光，才知有火警。另有居民稱，因事發在凌晨，直至消防員拍門才知有火警，疏散時聞到濃烈燒焦氣味，又稱平日不時撞見死者母子，對意外感難過。也有居民指，該大廈有較多長者住，部分人須由消防員協助離開。