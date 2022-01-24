斥恐嚇法官徒然空洞 張舉能：不影響審案

【晴報專訊】近年社會對司法機構關注漸高，終院首席法官張舉能昨稱，試圖威嚇法官情況續有增長，部分涉國安法案件，批評此舉是公然冒犯法治及司法獨立，強調相關行徑是徒然，且不會影響到法官審案。

對於47人案有被告未審已還柙長達一年，他稱明白社會關注，惟普通法程序不能走捷徑，程序本身亦為保障被告。

張舉能指法庭工作沒受到有人圖威嚇法官影響，法官會繼續秉行公義。

張舉能在法律年度開啟禮致辭，指近月試圖威脅審理涉及2019年社會事件案件及國安案件法官的情況續有增長，批評是直接及公然冒犯法治及司法獨立，需予以譴責，但強調相關行徑是徒然而空洞，法庭工作沒受到絲毫影響，法官會繼續秉行公義。

47人案程序保障被告 不能「跳咗佢」

張又提到，新版《法官行為指引》快將完成，相信可繼續協助法官維持至高行為標準。他解釋，原版指引於2004年推出，社會面貌已不同，指引需與時並進，包括加強對法官操守的要求。

對於被記者問到，47人案部分被告「未審先還押」，以至會否構成「遲來的正義非正義（Justice delayed is justice denied）」，張稱明白社會關注，國安法條文亦有要求盡快審訊，但若案件涉及多名被告，法援及文件往來等程序會更繁複，惟程序亦為保障被告，不能「跳咗佢」。

律政司司長鄭若驊在會上致辭時說，《基本法》初心是維護國家統一和領土完整，保持香港繁榮穩定，在尊重一國前提下，建基於普通法的兩制亦無理由不會繼續，「50年不變」不代表之後會停止，國家領導人鄧小平亦曾指，50年只是「形象的說法」。

近日接任大律師公會主席的杜淦堃則指，公會有責任就法治及司法系統問題表態，雖然法律和政治分野未必清晰，但公會表態時不會考慮政治，又指有人向律師施壓，使他們未能代表個別人士，對此感遺憾。香港律師會會長陳澤銘稱，恐嚇法官及法律執業者情況有損司法聲譽，惟過去一年有6名海外非常任法官同意延任，反映他們對香港司法機構有信心。