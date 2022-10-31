  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
時事要聞
娛樂情報FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍論盡中港台葉劉的地球儀全城聚焦點小事大意義政•漫
關鍵字：立法會 選舉 90後 土地發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 新冠肺炎 國安法 大國博弈 共同富裕

31/10/2022

簡約公屋交還時須還原 倡輕巧材料分間

#簡約公屋
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

　　【晴報專訊】施政報告提出興建簡約公屋，房屋局局長何永賢昨稱，已找到5至6塊可建簡約公屋地皮，主要來自新界，正與發展局商討有否其他合適土地，冀每區都有供應，市區會建較大單位，亦會考慮在港島區興建。對於單位並無間隔，她說不預期住戶會「大興土木」，因將來交還時需還原，建議利用輕巧材料作分間。

 

施政報告提出興建簡約公屋（何永賢fb圖片）

 

　　對於政府合併傳統及簡約公屋的輪候時間，推出「公屋綜合輪候時間指數」，她重申非混淆視聽，而是希望更透明化，兩者會一同公布，但承認傳統公屋首5年輪候時間仍維持5年多。

 

商分期分段交付 助公屋提前入伙

 

　　至於「提前上樓計劃」，她舉例指古洞北19區一個公屋地盤，可興建9至10幢，以往土木工程署需先平整地面，再交予房屋署，現正商討「分期分段交付」，其中約5幢可提早18個月入伙。另政府重推私人參與，何永賢指定價仍在研究中。

 

　　另外，發展局局長甯漢豪在網誌稱，政府將會扭轉過去土地緊絀的情況，未來10年熟地供應量將達3,280公頃，其中可建49.3萬伙房屋，且整體呈上升趨勢，強調會放棄「地剛剛夠就可以」的思維。

 

轉載自: 晴報

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

我要回應

更多時事要聞文章

你可能感興趣

#簡約公屋

更多世事政情文章

放大顯示
風水蔣知識

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

【訂閱有賞】10萬訂閱go！賞$50超市禮券

etnet.com.hk