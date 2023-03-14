中大研究首證 低濃度阿托品眼藥水助學童防近視

【晴報專訊】本港學童可望擺脫「四眼」宿命。中大最新研究發現，幼童每晚滴低濃度阿托品眼藥水，相對降低46.4%患近視機率，是全球首次證實該眼藥水具「防近視功效」。有11歲女童本有深近視遺傳風險，且疫下用電子產品時間大增，幸靠勤滴眼藥水避免成為「四眼妹」，其「遠視儲備」更增50度，可避免過早患近視。

若學童經醫生判斷有較高近視風險，研究團隊指愈早用眼藥水愈佳。（中大圖片）

本港是全球近視發病率最高地區之一，中大數據顯示8歲半學童近視率逾40%。故眼科及視覺科學學系在2017至2020年間，研究阿托品藥水的預防近視效果。參與研究的474名4-9歲兒童，視力為0度至遠視100度，即無近視，惟因父母最少一方有近視，令他們患近視風險較常人高。團隊將他們分為3組，在2年間每晚滴0.05%濃度眼藥水、0.01%濃度眼藥水或安慰劑。

結果滴0.05%濃度組效果最佳，2年累積近視發病率僅28.4%，即每百人僅28.4人近視，遠低於安慰組的53人；其快速近視偏移比率達25%，較安慰劑組53.9%佳。副作用亦無明顯差異，0.05%濃度組有15人用藥後畏光，安慰劑組有14人；另0.05%濃度組有5人出現敏感性結膜炎，安慰劑組為2人。

足夠遠視度數「儲備」可避免

該學系副教授兼研究的首席研究員任卓昇解釋，兒童眼軸較短，天生有遠視，當眼球拉長超過正常值便會演變為近視，故有足夠遠視度數「儲備」，可避免過早近視。今次研究證明阿托品眼藥水除能放鬆睫狀肌肉，亦使脈絡膜增厚，令眼球不易拉長。他指，眼藥水「非人人啱滴」，但經醫生判斷有較高近視風險，愈早用藥愈佳，一般至14、15歲可停藥。而眼藥水有短暫副作用，如畏光、需增閱讀距離等，但停藥後可復原。

任卓昇醫生

3年每晚滴 11歲女無變「四眼妹」

11歲女童Hailey在3年前起，每日滴0.05%濃度眼藥水，初時有眼濛等不適，但現在不但無近視，左眼更多50度「遠視儲備」。其母張太指，自身有900度近視，且女兒上網課每日要花3、4小時看電子屏幕，曾擔心她視力變差，「阿囡唔想似媽咪要戴眼鏡，阻住打波同游水，每晚都會滴眼藥水。」

11歲女童Hailey