收緊綠表資格通過 申請前2年不得在港擁物業 白表家庭月入$6.2萬 資產上限$147萬

【晴報專訊】名媛蔡天鳳被殺案的一名疑犯被揭持有豪宅，卻仍符綠表資格買居屋，事件引起社會關注。房委會資助房屋小組委員會昨通過，收緊綠表資格至與白表看齊，即申請前24個月不得在港持住宅物業，另調低白表申請人的入息和資產限額。小組主席黃碧如稱，綠表申請人需就資產申報作法定聲明，若刻意瞞報屬刑事案件。

房委會資助房屋小組委員會昨一致通過收緊綠表資格（資料圖片）

委員會會議通過，公屋租戶或房協出租屋邨的住戶以綠表身份申購資助出售單位時，將與白表申請者受同一限制，即申請截止前24個月內，不得持任何住宅物業；房委會定期暫准居住證持有人亦不再符綠表資格。

白表入息和資產限額亦下調，家庭申請者的月入及資產限額分別為6.2萬元及147萬元，一人申請者則為上述的一半。

不擔心影響公屋流轉

委員會主席黃碧如會後透露，與會者一致通過收緊綠表資格，不擔心影響公屋流轉；綠表申請人申報資產後，需作法定聲明，若刻意瞞報屬刑事案件，會上暫無討論收緊綠資產限制至境外物業。

黃碧如（資料圖片）

會上亦通過居屋2023銷售安排，今期以市價62折推售6個屋苑共9,154個單位，售價介乎149萬元至494萬元，另39個因撤銷買賣協議而收回的單位將重售，清富苑、蝶翠苑上期有113個綠置居單位收回，會透過今年特快公屋分配計劃出售。房委會料今期居屋今年中接受申請，第四季攪珠，明年首季揀樓。黃碧如稱，經計算後現時單位市值比上次降低，且市民家庭住戶收入比上次高，故今次折扣較上次少。

議員倡延按揭保證期 活化白居二

昨有議員建議，延長房委會為居屋單位提供按揭還款保證期至50年，以活化白居二市場，房屋局局長何永賢回應稱，建議會增房委會承受財務風險，但會適時探討。