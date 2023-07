Barbiecore：Barbie電影周邊美妝產品總覽！限量版芭比電熱髮夾、閃亮粉色指甲油、粉紅專屬護膚套裝

要塑造Barbie 完美紅唇,先用 Chanel Le Crayon Lèvres 唇筆Rouge Cerise 和 Rouge Tendre勾勒雙唇輪廓,然後塗上 Chanel Rouge Allure L’Extrait High Intensity Lip Color Concentrated Radiance and Care Refillable 854 以及Chanel’s N°1 de Chanel Lip and Cheek Balm 。

真人版Barbie的Margot Robbie是Chanel的品牌大使,電影裏有很多人見人愛的Chanel時尚單品,她出席洛杉磯首映禮的「Solo in the Spotligh」芭比紅唇也是用上Chanel妝物。

OPI 「Welcome to Barbie Land」是一系列閃亮的粉色指甲油,亦同時備有指甲貼,Issa Rae在全球首映禮上便用了「Bon Voyage To Reality」和「Hi Barbie!」兩款指甲油。

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。