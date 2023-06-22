人做我不做，好玩的腕錶從不走慣常路！細看Oris、F.P. Journe、Chanel 和Jacob & Co.的有趣之作！

全賴腕錶界的創意尖子，為我們一直提供令人咋咋稱奇的新穎腕錶。像今年的新錶當中，著實有不少令人驚艷的好玩腕錶。你應該會記得像之前寫過ROLEX那枚人氣新品Day-Date 36，以拼圖為靈感，12點鐘位置的視窗顯示鼓舞人心的英文主題詞彙，3點鐘位置的視窗則顯示專屬表情符號，不知大家有見過其真身嗎？沒有？其實還有不少其他品牌的作品，一樣好玩又創新！

要突破品牌固有形像或框架的話，來個跨界合作總是不錯的辦法。像Oris這次與Disney合作，以科米蛙創造了一款特別的ProPilot X腕錶。

Oris印象中的腕錶都是以功能為主導，當然也有些造型亮麗的復古系列腕錶讓人讚嘆不已。然而這款跨界腕錶似乎是個獨特的存在，品牌的說法是每一只Oris的首要功能，就是從最純粹的情感，帶來歡樂，讓人們微笑。長時間來，它們都在努力尋找這一點的表達方式，並打造一款充滿純粹樂趣的腕錶。終於，它們找到了突破盲點的方法，就是透過世上其中一個最幽默的角色去拾回初心：The Muppet Show中的科米蛙。對的，多年來，科米蛙始終為我們提供歡樂，讓我們臉上露出笑容。

ProPilot X Kermit Edition以獨特的綠色面盤為設計，最有趣的當然是每個月的第一天，都會有一個"Kermit Day"，科米蛙開心的頭像會出現在日期視窗中。ProPilot X Kermit Edition搭載品牌可靠的自動上鍊機芯Calibre 400，由品牌自家研發，具有更高的抗磁性能、5日動力儲存和10年的保固期。這樣的機芯能力與保養正正亦是品牌引以為傲的「新標準」。

F.P. Journe’s FFC Calibre 1300.3

說起F.P. Journe，行內人與收藏家都會聯想到其細緻的工藝而「心心眼」。不過這個獨立的製錶品牌從來沒有被工藝耽誤，出色創意總是讓人會心微心。

品牌與《教父》的殿堂級大導演Francis Ford Coppola合作，以表達數字的手勢，打造一款出人意表、別具「江湖味」的尊貴腕錶。品牌並非無中生有，它們參考了被譽為現代外科手術之父的Ambroise Pare的機械臂設計，透過彈簧將指頭伸出或收起，展示不同數字的手勢。這次設計的數字以美式手勢為藍本，可以參考附圖，「1」至「12」的正確手勢清晰易明，最重要是有型又獨特。

品牌沿用其Octa Divine或Octa Chronographe的Calibre 1300自家機芯，借鏡恆定動力系統以儲存動力，推動手指縮放。其具備長達5天的動力儲備，算得上相當夠用。每小時的手指轉換亦沒有拖泥帶水，瞬跳日期的效果亦讓人滿意。這個「金手指」背後稱得上是匠心獨具，品牌就算是玩都玩得認真過人。

Chanel Mademoiselle J12 Cosmic Watch

雖然說第一眼看到錶盤佈局，馬上讓人聯想到的是某品牌的Mickey Mouse錶盤腕錶，不過換成星空中優雅的Coco時裝大師為你「手指指」指示時間，再結合高訂概念，這款香奈兒全新推出以星際為主題的作品，註定令人期待。

錶盤上的Q版Coco女士穿上品牌經典服飾，黑色小洋裝搭配珍珠項鍊，背後是仿如星光閃爍的錶盤鑲嵌了10顆小鑽，意境高雅。當然，Coco女士的雙臂正正是代表時針與分針，悠然地指示時間，令人有種在捕捉天上繁星的感覺。錶圈部分細節令人心動，品牌以手工鑲嵌46顆長階梯形切割鑽石（約5.46克拉），透過其獨特的鎚擊式鑲嵌工法，讓18K金錶圈輕擊寶石，使錶圈被包覆在鑽石中，緊密結合。

Jacob & Co. Casino Casino Tourbillon Watch

如果你認識Jacob & Co.這個品牌的話，都應該知道它們的作品之珍罕，並都直接反映在其動輒過百萬的身價之上。品牌今次以非常直白的方式為這枚腕錶定名，「Casino」直譯就是為「賭場」。當然，這更偏向是西方社會所定義的Casino，它是一個紙醉金迷的名流社交勝地。

的而且確，不少獨立品牌都曾以博弈為主題推出過很多令人驚艷的腕錶，不過Jacob & Co.也從來不是省油的燈，像這次推出的Casino Tourbillon，它們銳意要將一台貨真價實的微型「輪盤」遊戲，打造在腕錶之內。

細看腕錶佈局，錶盤中央以一整片鏡面拋光的瑪瑙製成，高質感的黑色質地讓人注目，周圍的圖案以紅、黑、綠三色漆藝製成，一顆白色陶瓷球在盤上自由滾動。只要將手錶平放，按壓錶側8點鐘位置的按鈕，輪盤即馬上飛快轉動，再隨機變換方向，帶動陶瓷球在上面滾動，最後輪盤停下，陶瓷球落在某個數字之上，這完全就像賭場裡玩輪盤遊戲一樣，夠好玩吧！其錶徑44mm，厚度16.3mm，讓人能實際配戴而不致過於單純玩味，另外把陀飛輪結構放置錶底，雖然變得低調，但又正好讓輪盤圖紋能純粹地在錶盤完美呈現。