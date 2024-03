率先試！上環全新廚師發辦！港台星廚坐鎮主理Omakase：必食魚香脂香吞拿魚三食、鮮味滿瀉海膽花雕蟹、炭烤星鰻天婦羅

過去幾年間,城中廚師發辦(OMAKASE)壽司店熱潮湧現,每逢有新的壽司餐廳開業都會引來關注,不過隨著大家開始頻繁到日本旅遊叉電,壽司熱潮的確有冷卻下來的跡象,不過能夠屹立不倒的,都是當中的 best of the best。最近聽聞上環有一間剛剛開始試業一、兩個星期的廚師發辦餐廳「紫美」,品嘗過的朋友紛紛給予正評,而且聽聞老闆也有經營壽司店的經驗,而且成績十分不俗,壽司達人S小姐剛剛拿到了四個位置,問我要不要來一個率先試,當然二話不說便欣然赴會,一切來得太期待。

