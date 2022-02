精選3個城中搶手下午茶，浪漫到3月白色情人節！玫瑰花海甜點、矜貴魚子醬、經典拿破侖，哪款合你心意？（設外賣）

The Butterfly Room「Love and Glamour」下午茶

The Butterfly Room的「Love and Glamour」下午茶由即日提供至3月14日,三文治保留了經典款式,包括牛油果蟹肉、芝士火腿、魚子醬煙三文魚和黑松露蛋沙律四款口味。堂食以fine dining形式由三文治開始,傳統英式鬆餅之後,便是以純銀層架襯托出優雅精緻的甜品,最後便是隨意任添的甜品。至於外賣,以色彩對比強烈的紅加黑色紙盒盛載,三文治和英式鬆餅與堂食同款,甜品方面,精選玫瑰雲呢拿千層蛋糕、心形乳酪蛋糕和朱古力撻外,最吸引還有法國巴黎經典甜品Paris-brest。酥化的泡芙圈圈,夾著細滑當中帶粒粒果仁口感的榛子忌廉,如果我住在巴黎,為它而肥也無悔。