大館感受西西里風情！席前火焰鹽焗原條鱸魚、中世紀古法蔬菜燉雞、紅蝦墨麵糰薄餅，香港少見意大利家鄉風味！

去外國旅行,總愛找一些歷史文物建築改建的餐廳酒吧去體驗。名人故居改建、馬房改建、街市改建,甚至監獄改建,因為不用理會食物是否合口味,單是環境氣氛已值回票價。回到香港,歷史文物建築改建對我來說同樣吸引。好像中環大館,進駐的餐廳都極有品味,配合建築物外型,裝修出時光倒流般的華麗古典風格。古色古香的大館,好像凝住了百多年前的時光。其實,當中不斷靜靜地注入新元素。除了定時轉換的展覽,原來最近大館的1座1樓已變成意大利餐廳Cantina,又有好理由約友人到大館聚餐。

Cantina進駐文物建築當中,裝修不可改動,源用Statement時的格局,高貴優雅。坐到絲絨梳化上,還感覺有點拘謹。當翻開全新的餐牌後,感覺卻輕鬆起來。Cantina的主廚Luca Schiavone來自意大利西西里島,單是聽到其家鄉的名字,已感受到明媚陽光底下與鑽藍海洋當中的天然食材鮮味,以及那份充滿浪漫電影的寫意。Luca來港前,曾經在倫敦獲獎無數的modern-day classic意大利餐廳Cecconi's,以及米芝蓮食府Zafferano和Shoreditch House掌廚。離開西西里島,更加要將引以為傲的家鄉食材發揮得淋漓盡致:「我以回憶當中,外婆和媽媽所做的菜式去設計菜單。」憑「愛」去贏得大家欣賞。

除西西里島美食,餐牌上還有從米蘭到托斯卡尼的經典菜式。店內七成食材來自意大利,務求做出原汁原味。先來幾道cicchetti,即意大利地道bacari小酒館提供的佐酒小吃。Fried Prawn, squid and courgette with roasted garlic mayonnaise即炸蝦、炸魷魚和炸意大利青瓜,賣相像街頭小吃。脆漿的香脆和絲薄的程度,有點像天婦羅,炸得金黃酥脆,又有酒館炸物的惹味香口,真想為它來一瓶啤酒。而Watercress and edive salad with green apple, goat cheese, quinoa and walnuts,羊奶芝士creamy如雪糕,而且微酸開胃,與合桃的果仁香甜平衡。加上黎麥、豆瓣菜和苦苣,簡單清新得來層次豐富,也剛好中和炸物的熱氣。

特別推介之後兩道cicchetti,Baby octopus with peas in spicy tomoto sauce是意大利的經典,八爪魚仔慢煮四小時後軟腍無比,而且海洋鮮味像濃縮一樣,極鮮美。加上碗豆和香辣的番茄醬,極之惹味,令用以蘸汁的水酸種麵包也變得搶手。而Chickpea fritters & truffle ricotta on crispy focaccia可說是Chef Luca將傳統結合創意的作品,炸鷹嘴豆泥餅是巴勒莫(Palermo)的街頭美食,源自於西西里島的阿拉伯移民。這款素食炸餅以鷹嘴豆粉、番茜和水製成,Chef Luca再添上幽香的松露乳清芝士,並配以自家製的香脆意式香草包(focaccia),精緻小巧美味。

