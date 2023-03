Watches and Wonders 2023：鐘錶根本就是奇蹟！Roger Dubuis 的大膽與創新，再次打破地深吸力

錶壇年度盛事 Watches and Wonders 2023 於日內瓦隆重開幕,奇蹟,鐘錶根本就是奇蹟!此話何解?打從人類學懂計時,奇蹟便發生……時至今日,時計變得垂手可得,你可能早已聽過一千次「睇電話都有時間啦!」,但鐘錶依然走得堅壯,教人趨之若鶩,求錶若渴,奇蹟!鐘錶業無懼疫情,疫情報捷,奇蹟!既然鐘錶業本身就自帶打破一切「地深吸力」的特異功能,就如「我們的遊戲沒有任何界限」的Roger Dubuis(羅杰杜彼)一樣,熱愛打破常理,於本年度Watches and Wonders 推出兩款注目之作,你準備好見證奇蹟未?

