5個最為人熟悉的珠寶品牌有哪些？AI這樣說！你心目中的答案與AI是否一樣？

假如我們一齊參加遊戲節目,訪問一百位人,題目是5個最為人熟悉的珠寶品牌,你們猜會是哪5個?當然,筆者沒有辨法訪問一百位朋友,所以決定問AI Assistant,看看它又會給出甚麼答案!以下排名不分先後,而這5個品牌分別是:

#1 卡地亞Cartier

卡地亞Cartier 是筆者第一個認識的珠寳品牌,由Louis-Francois Cartier於1847年於巴黎成立,出品包括首飾,眼鏡,鐘錶及皮革用品。由於卡地亞成立後經常為各國皇室設計及製作首飾,因此卡地亞有”the jeweller of kings and the king of jewellers”的稱呼。而卡地亞為人熟悉的設計包括Panthere、Trinity、LOVE、SANTOS及TANK。

#2 蒂芙尼Tiffany

蒂芙尼Tiffany 由 Charles Lewis Tiffany 於1837年成立,總部設立在曼克頓第五街,其經典的Tiffany Blue更是讓人過目不忘。蒂芙尼除了寶石珠寶外,還設計了一系列的純銀飾品,皮具等等。1886年蒂芙尼發表了六爪鑲的鑽石訂緍介指後,從此,便與求緍及結緍戒指畫上等號一般,品牌的認受性非常之高。

#3 海瑞溫斯頓Harry Winston

海瑞溫斯頓Harry Winston 成立於1920年,隨後在1932年於紐約開店。Harry Winston 很早就與舉世聞名的鑽石結下不同緣份,各顆有名的鑽石都跟Harry Winston扯上點關係,因此Harry Winston亦被稱為”King of Diamonds”。Harry Winston其中最為人認識的包括是他將重45.52卡拉的藍色Hope Diamond送贈給Smithsonian Institution。

#4 梵克雅寶Van Cleef & Arpels

梵克雅寶Van Cleef & Arpels 由Alfred Van Cleef及他的外父 Salomon Arpels於1896年成立的法國珠寶品牌,設計經常用花及動物作主題。品牌的專利Mystery setting能將寶石像沒有任何鑲嵌的一幅排在一起,設計意念非常高。品牌亦著力推廣珠寳知識並支持成立了L’ecole School of Jewelry Arts。

#5寶格麗Bulgari

寶格麗Bulgari 在1884年由Sotirios Boulgaris於羅馬成立,而品牌於1940s設計的Serpenti系列亦成為了其中一經典系列。在遠埃及年代,蛇是智慧、重生,及生命力的象徵,因此法老王都會戴蛇的手鐲及頭飾。留意一下,品牌的英文串法是Bulgari,並不是我們常見的Bvlgari。Bvlgari是品牌的標誌logo,”v”字是代表著Boulgaris的希臘發音。Bulgari除了珠寶外,亦會與其它品牌合作,其中最特別的是2001年的酒店品牌Bulgari Hotels & Resorts。

當然除了剛提及的品牌外,舉世有名的珠寶商還有很多,不知道你心目中的答案會否也包括Graff、Piaget、Chopard、Buccellati、Boucheron、De Beers、Chanel、Dior或Louis Vuitton等等呢?