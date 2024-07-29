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29/07/2024

職場英文 | 工作遇困難除了Can you help me，如何向同事求助？即學13種英語表達方式

#求助 #學英文 #語文增值 #技能增值 #職場 #職場英語 #英語教學
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  • Zephyr Yeung

    Zephyr Yeung

    從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？

    職場英語教室

    逢周五更新

Photo: Credit : https://stock.adobe.com

　　當你在工作中遇到問題時，有否試過感到猶豫不決，不敢向同事尋求幫助？其實，勇於向同事尋求幫助是一個重要的技能，它不僅有助於解決問題，還能促進團隊合作和增進人際關係。在職場上，適當地尋求幫助是一個重要的技能。以下是為甚麼這一點至關重要的幾個原因：

 

 

　　1. 知識和學習：沒有人是無所不知的，每個人都有自己的專業領域。當你遇到問題或需要解決方案時，尋求幫助可以幫助你學到新知識，並擴展你的技能。

 

　　2. 節省時間和資源：尋求幫助可以節省你的時間和精力。如果你試圖獨自解決問題，可能會花費很長時間，而尋求幫助可以迅速解決問題。

 

　　3. 建立關係：尋求幫助是建立職場關係的一種方式。當你向同事或上司尋求幫助時，你們之間的互動也會增加。

 

　　4. 避免錯誤：如果你不確定如何處理某個任務，尋求幫助可以避免犯錯。別人的經驗和知識可以幫助你避免走錯路。

 

　　在職場上，不要害怕提問，因為這是一個展示你好奇心和學習能力的機會。讓我們一起來看看如何有效地用英語向同事尋求幫助吧！

 

1. 直接提問 (Direct Question)

   -  "Hi, can you help me with this?"

   - 「嗨，你能幫我一下嗎？」

 

2. 請求建議 (Request Advice)

   -  "I'd appreciate your advice on this matter."

   - 「我很感激你對這件事的建議。」

 

3. 請求解釋 (Ask for Clarification)

   -  "Could you clarify how this process works?"

   -  「你能解釋一下這個流程是怎麼運作的嗎？」

 

4. 請求示範 (Request a Demonstration)

 

 

   - "Could you show me how to use this software?"

   - 「你能示範一下如何使用這個軟體嗎？」

 

5. 請求共同解決問題 (Collaborate on Problem-Solving)

   - "Let's brainstorm together to find a solution."

   - 「我們一起想想辦法解決這個問題吧。」

 

6. 請求資源 (Ask for Resources)

   - "Do you have any relevant documents or links?"

   - 「你有相關的文件或連結嗎？」

 

7. 請求協助 (Seek Assistance)

 

 

   - "I'm struggling with this task. Can you assist?"

   - 「我在這個任務上遇到了困難，你能幫忙嗎？」

 

8. 請求反饋 (Request Feedback)

   - "Could you review my work and provide feedback?"

   - 「你能檢查我的工作並給予反饋嗎？」

 

9. 請求分工 (Ask for Division of Tasks)

   - "Let's divide the workload. What can you handle?"

   - 「我們分配一下工作吧，你能負責甚麼？」

 

10. 請求協作 (Request Collaboration)

    - "Would you like to collaborate on this project?"

    - 「你願意在這個專案上合作嗎？」

 

11. 請求繙譯 (Ask for Translation)

    - "Can you help me translate this document?"

    - 「你能幫我翻譯這份文件嗎？」

 

12. 請求時間 (Ask for Time)

    - "When would be a good time to discuss this?"

    - 「甚麼時候討論這個比較方便？」

 

13. 請求專業知識 (Ask for Expertise)

 

 

    -  "You're knowledgeable in this area. Can you share insights?"

    - 「你在這個領域很有知識，能分享一下見解嗎？

 

　　記住：適當地尋求幫助不僅有助於你的個人成長，還有助於團隊的成功。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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