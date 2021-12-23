23/12/2021
預產期是聖誕新年？給孩子改充滿節日感的名字吧！有哪些名字最受歡迎？
如果你懷孕了，預產期還有不足一個月，就在聖誕節或新年期間的話，也許你會希望給孩子改一個充滿節日氣氛的名字吧。
聖誕期間，不要擔心孩子會給談論或者指指點點，甚至被取笑。聖誕節是充滿歡樂的，而父母都會希望子女沾到一點歡欣氣息吧。
那麼，有什麼節日氣氛的名字，可以參考一下呢？
如果你想要一點啟發的話，不妨看看以下的清單，相信總會找到一些合意的名字呢。
以女孩子來說，最受歡迎的聖誕名字，就包括了 Holly、Ivy 及 Noelle。
男孩子就比較受聖經所影響，首名是 Joseph，然後有 Nicholas 及 Matthew。
這一年，其他受歡迎的節日名字，有 Snow、Star、Noel、Noah、Jacob、Angel 及 Gabrielle。
刊出名單的 Emma's Diary 就說：「如以往一樣，給兒女選擇一個適當的名字，是父母最重要的一個決定。而今年，我們看到，節日這個元素，就對選用名字有一個重大的影響，包括傳統和近期才流行起來的名字。」
節日氣氛的嬰兒名字中，最受歡迎名單如下：
• Ivy
• Holly
• Noelle
• Eva
• Elsa
• Joseph
• Nicholas
• Matthew
• Robyn
• Olwen
Source：These are the most popular festive baby names
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