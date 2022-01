預產期是聖誕新年？給孩子改充滿節日感的名字吧！有哪些名字最受歡迎？

如果你懷孕了,預產期還有不足一個月,就在聖誕節或新年期間的話,也許你會希望給孩子改一個充滿節日氣氛的名字吧。

聖誕期間,不要擔心孩子會給談論或者指指點點,甚至被取笑。聖誕節是充滿歡樂的,而父母都會希望子女沾到一點歡欣氣息吧。

那麼,有什麼節日氣氛的名字,可以參考一下呢?

如果你想要一點啟發的話,不妨看看以下的清單,相信總會找到一些合意的名字呢。

以女孩子來說,最受歡迎的聖誕名字,就包括了 Holly、Ivy 及 Noelle。

男孩子就比較受聖經所影響,首名是 Joseph,然後有 Nicholas 及 Matthew。

這一年,其他受歡迎的節日名字,有 Snow、Star、Noel、Noah、Jacob、Angel 及 Gabrielle。

刊出名單的 Emma's Diary 就說:「如以往一樣,給兒女選擇一個適當的名字,是父母最重要的一個決定。而今年,我們看到,節日這個元素,就對選用名字有一個重大的影響,包括傳統和近期才流行起來的名字。」

節日氣氛的嬰兒名字中,最受歡迎名單如下:

• Ivy

• Holly

• Noelle

• Eva

• Elsa

• Joseph

• Nicholas

• Matthew

• Robyn

• Olwen

Source:These are the most popular festive baby names