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23/12/2021

預產期是聖誕新年？給孩子改充滿節日感的名字吧！有哪些名字最受歡迎？

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　　如果你懷孕了，預產期還有不足一個月，就在聖誕節或新年期間的話，也許你會希望給孩子改一個充滿節日氣氛的名字吧。

 

　　聖誕期間，不要擔心孩子會給談論或者指指點點，甚至被取笑。聖誕節是充滿歡樂的，而父母都會希望子女沾到一點歡欣氣息吧。

 

　　那麼，有什麼節日氣氛的名字，可以參考一下呢？

 

　　如果你想要一點啟發的話，不妨看看以下的清單，相信總會找到一些合意的名字呢。

 

　　以女孩子來說，最受歡迎的聖誕名字，就包括了 Holly、Ivy 及 Noelle。

 

　　男孩子就比較受聖經所影響，首名是 Joseph，然後有 Nicholas 及 Matthew。

 

　　這一年，其他受歡迎的節日名字，有 Snow、Star、Noel、Noah、Jacob、Angel 及 Gabrielle。

 

 

　　刊出名單的 Emma's Diary 就說：「如以往一樣，給兒女選擇一個適當的名字，是父母最重要的一個決定。而今年，我們看到，節日這個元素，就對選用名字有一個重大的影響，包括傳統和近期才流行起來的名字。」

 

　　節日氣氛的嬰兒名字中，最受歡迎名單如下：

 

• Ivy

• Holly

• Noelle

• Eva

• Elsa

• Joseph

• Nicholas

• Matthew

• Robyn

• Olwen

 

SourceThese are the most popular festive baby names

 

 

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