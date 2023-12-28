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28/12/2023

張致恒疑獲「有心人」幫助解決欠租問題！一家受邀去嘉年華過聖誕！雯雯獲護膚品贊助網民留言：有錢過自己

#社交平台 #娛樂 #張致恒 #聖誕節 #冬至 #影視娛樂
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Text: 娛樂組 Photo: IG

　　張致恒（Steven）和太太區燕雯（雯雯）結婚四年，先後誕下天寶、天牧、天朗及天樂四個囝囝。四年抱四的兩人財政狀況一直未如理想，連月來都出post明示或暗示想要贊助，繼早前成功獲得孻仔百日蛋糕和迪士尼門票後，聖誕節又獲邀去嘉年華會，昨日更獲得護膚品贊助。

 

　　雯雯在冬至當日曾發文指：「咁凍可以同佢哋去邊？原來去到絕路嘅時候，真係會冇人幫。」疑與囝囝無家可歸，之後更清空IG，一度令人擔心會做傻事。不過在聖誕節，雯雯終於發文更新動態，她與兒子現身戶外充氣城堡嘉年華，而囝囝更與卡通人物擊掌。雯雯感恩留言：「謝謝邀請，多謝有心人，問題解決，可以同小朋友過聖誕。」

 

 

　　張致恒之前曾突然放負，指自己已經因為交唔到租搬過好多次：「我真係好努力去面對，我唔想再搬屋……我真係好辛苦……如果有冇人可以幫到我。」而事隔四日，雯雯似乎暗示欠租被趕走，連環出四個黑底白字的IG Story向網友求救：「咁凍可以同佢哋去邊？原來去到絕路嘅時候，真係會冇人幫。」雯雯此言一出，加上Steven又日前提到交租的問題，不難令人聯想到兩人因為未能交租而被趕走。不過雯雯這幾日沒有再在社交網放負，加上她說：「多謝有心人，問題解決。」疑有人幫助她們解決欠租問題。

 

 

　　而在Boxing Day，雯雯又再更新IG，今次則是多謝護膚品贊助，指天氣又凍又乾燥，多謝該護膚品救她的皮膚。不過有網友重點則放在護膚品後的背景，指雯雯家中看似好闊落，又有聖誕裝飾，有人留言指她似乎有錢過自己，不過未幾留言已遭刪除。

 

 

轉載自: 晴報

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