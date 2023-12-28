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28/12/2023

陸詩韻香港豪宅意外曝光！1,400呎複式豪宅客廳眺望山景、設水晶燈！內地網紅周街「黐餐」問中前港姐家人

#娛樂 #演員 #午餐 #網紅 #女生 #豪宅 #陸詩韻 #影視娛樂
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Text: 娛樂組 Photo: 抖音、IG、資料圖片

　　05年港姐亞軍陸詩韻近年轉行做女強人，從事美容生意，較少在幕前露面。近年有內地網紅在港拍片，嘗試到不同港人的家中開飯，誰知遇上陸詩韻的家人，網紅「登堂入室」，令陸詩韻的豪宅曝光。

 

 

　　日前，內地抖音網紅「兩米飯桶」在香港拍片，在街頭詢問一對母子能否到其家中「黐餐」，獲對方欣然答應，原來這對母子正是陸詩韻的媽媽和胞弟。「兩米飯桶」直擊陸詩韻和家人同住的豪宅，只見早在家中的陸詩韻親迎接網紅，客廳設有大型梳化及水晶燈，並採用落地玻璃設計，看到屋外花園。此外，片中見到客廳旁邊有樓梯往上層，原來是一幢複式豪宅。

 

 

　　陸詩韻表示單位面積約1400呎，只見客廳眺望山景，景觀不俗。陸媽媽花約一小時煮好四餸的午飯，當中有魚有菜，有一道臘腸木耳炒翠玉瓜，更有一味港人常吃的煎午餐肉，相常家常。四人邊食邊傾，陸詩韻的胞弟透露現時跟姐姐一起從事護膚品生意，當網紅大讚陸詩韻靚女，她便笑言自己曾是港姐亞軍，令網紅非常驚訝，竟然巧遇明星！

 

陸詩韻認識新朋友好開心，約定網紅下次來港再見。

陸詩韻頗像媽媽。

 

　　網紅問陸詩韻有何影視代表作？她笑言是《竊聽風雲》及《春嬌與志明》，但坦言身為演員，在事業上太被動 ，所以毅然轉行從商，雖然身份上有落差，但追求安全感的她，表示更適合自己。

 

轉載自: 晴報

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