李善均去世｜《上流寄生族》韓星李善均車內燒炭身亡！妻子田慧振發現遺書報警！近日捲入吸毒風波堅持自己清白

《上流寄生族》48歲韓國男星李善均今日（27日）自尋短見，被發現在車內燒炭身亡。李善均近日捲入吸毒風波，一直堅持自己清白的他昨日才要求測謊，結果一時想不開而輕生。

當地警方表示，今日上午10時12分左右，接到一名女子致電報案，表示「我丈夫寫了一張像遺書一樣的紙條後便離家」，疑是李善均的演員妻子田慧振打來。到10時30分，警方在首爾鐘路區的臥龍公園發現了男子的車輛，車內的事主處於昏迷狀態，經確認已經身亡。警方表示，已確認死者為李善均。

以好男人形象深入民心的李善均，近日捲入吸毒和婚外情風波，他被指在婚外情對象、夜店女公關A某的家中，多次吸食大麻及注射氯胺酮，令他的愛妻號形象毀於一旦。不過，李善均的驗尿及驗毛髮結果均呈陰性，他亦堅稱自己受A某所騙，在不知情的情況下服食毒品；昨日他才透過律師，要求警方對自己及A某進行測謊，以證自己清白，誰知今天他便燒炭自殺。