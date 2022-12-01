情緒麻木：不易哭，不等於沒有情緒！不敢真情流露傷感，反而更痛苦？

《GIVER》劇照

他說：「我不是個易哭的人，但這不等於我沒有情緒。看電影時會比較容易感到戚戚然，但在日常生活中真的哭不出來。我覺得這是一種麻木的感覺，周遭的人都感到情緒被觸動之時，我也只有一點兒不快而已。我也希望自己是會多些表達，多些人情味啊！那種鬱在心中的感覺一點也不好受哩！」

細看他的成長，有兩個特色：第一，他的家庭是一個很有紀律的生活，孩子要守規矩，要依從時間表日誌去生活。父母也是一些少說話多做事的人，所以也是樂於事事早作安排，依規律而行。簡單來說，這是一個以理性為先，沒有太多感情交流的家庭。所以，孩子不太有表達感情是可以想像得到的。

第二，作為家中長子，父母和祖父母都對他存有那些對長子的期望。希望他堅強勇敢，能夠冷靜理性處理一切事情，所以他就在那種「男兒流血不流淚」的價值觀下成長，每次想哭的時候，長輩便提醒他一次，每次哭的時候，長輩就笑他是女孩的反應。

日子有功，表達傷感就變成了展示軟弱，增加了那種擔心被人攻擊打敗的恐懼。所以他便煉成了金剛不敗之身，不以物喜，不以己悲，總之不可以真情流露。

但這是很痛苦的事。所以只有在一個人看電影，在黑暗的環境中，他才可放下自己的保護罩，代入角色的經歷中來發放情緒。

找到了這一個出口，他開始明白自己的「缺陷」，開始學習開放自己的情緒感受。雖然現階段要借助劇中人這些第三者來體驗情緒，但是他已經很高興可以找到自己那感性有情的一面！