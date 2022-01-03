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綠路閑人
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03/01/2022

新年身心靈大掃除！重整三部曲︰淨身、定心、靈性覺醒

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    半百人生尚未敢說一句「我懂」，一路走來段段變奏，步步為營，累了總得慢下來，擺正心態，看寬點看淡點。隨心而行，說時容易做時難，回頭，重拾初衷，安然自在。

     

    本欄逢周五更新

    綠路閑人

Photo: 由作者提供

　　一個不留神就走進了2022年，挖空心思，閉眼合十，拼拼湊湊，人事紛雜，過去一段，發生過的，不會忘記，回憶令人失望、沮喪、鬱悶、憤怒、無奈、恐懼，欲說無從，惟有淚千行。

 

　　積壓的負面情緒，讓生命重重打結，形神虛脫。

 

　　始終要放下，暫且把一切埋藏，路仍漫長，負重前行，步履蹣跚，無法走得遠、無法看得真。

 

　　歲末來一次身心靈大掃除，檢視、排毒、重整，療癒，讓「身」得以淨、「心」得以定、「靈」得以醒。

 

　　重整身心靈的方法很多，找專家指導也好，自行探索也好，重點在於找到一套對自己有效的舒緩方案，需要的時候靈活套用，用心練習，自助自救，這才是大智慧。

 

 

身如何淨？

 

　　「身」指身體，整年下來，忙裏忙外，家事公事天下事，精氣耗盡，疲憊怠倦，身體已然發出撐不下去的警號；加之歲末多節日，大吃大喝，脾胃難免受害。「求淨」，從基本做起：

 

1. 飲食 - 少肉多菜忌生冷、細嚼慢嚥少調味，都是老生常談，閑來吃點鮮淮山、小米粥健脾開胃。

2. 保暖 - 都說地球暖化，寒冬不再，偏偏天氣反覆，溫差大，傷風感冒一觸即發，既說「百病從寒而生」，杜絕寒氣，以頸部、背部、肚臍、腳踝及雙足為首要保暖的位置。其實身體保暖並非只在冬季，炎炎夏日的室內冷氣低溫，殺傷力更甚，這一點須特別注意。

3. 睡眠 - 盡量晚上十一時入睡，保持充足睡眠，但不宜貪睡，睡眠過量令人昏沉，思考遲鈍。

4. 運動 - 適量運動有助維持肌肉彈性，同時加速體內代謝循環，讓大小二便及汗水等廢物垃圾，排出體外，整個人自然身輕乾淨。

 

心如何定？

 

　　「心」指心念，中醫養生講求情志穩定，七情六欲傷心又傷身，可恨腦海中時刻閃出無數小念頭，璀璨的灰暗的熱鬧的孤寂的，偶爾一湧而至，偶爾特立獨行，避不開捉不住。

 

　　佛陀說「心性本淨」，即我們的心本質是清淨的，心浮氣躁只因受了染污，通過專注的練習，把躍動的心念回歸平靜。

 

　　每天花15分鐘，專注做一件事，例如：靜坐、練字、讀書、誦經、跑步，悉隨尊便，基本守則是「靜」，先把電話電腦電視關掉，跟內在小我獨處，好好溝通，持之以恆，心安身自安。

 

 

靈如何醒？

 

　　「靈」是關於能量，要達至靈性的徹底覺醒，有賴充沛的能量，但相對於「淨身、定心」，「靈」最是難搞，因為能量的提升，難以捉摸。坊間不同派別，各有說法，大抵都是推崇正念正信，常讚美、多感恩、樂助人、少抱怨、盡情笑等等。

 

　　我不是專家，也沒有捷徑，嚴格來說，甚至未算合格，狀態好的時候，我的能量頻率很高，但是否因為能量頻率提升了，才出現好狀態呢？熟因熟果，相當飄忽，說不準，唯一出路，就是盡做。

 

　　一日尚在人間，療癒內在乃畢生課題，歲末也好季初也罷，定時定候，善待自己，多作洗滌，擁抱信念勇氣，以生命能量繼續前行。

 

 

 

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