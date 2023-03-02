中國能否為普京提供下台階？

俄烏戰爭，自去年2月24日開始，俄羅斯總統普京以「非軍事化、去納粹化」為理由，動員俄軍進入烏克蘭，繼而迅速發展為二次大戰後歐洲最大規模的軍事對抗。

引發戰爭的背景緣由眾多，包括前蘇聯解體後該區的烏克蘭化、去俄羅斯化、境內俄裔民族主義所引致的國族認同分裂、「北約東擴」引發俄羅斯的不安全感等。當然，主因之一，與普京想打造政治強人形象不無關係。這個強人，不僅要做英雄，他更是無畏的柔道選手、敢沖敢搶的冰球手以至光著膀子騎馬和釣魚的勇士。

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三年前，普京要修改憲法，讓他能夠再執政16年。當時的俄羅斯傳媒將普京描繪成一位船長，在全球動盪的暴風雨中駕駛俄羅斯號航船。當時的俄羅斯人還以為這位船長會領導俄羅斯走出困境，進入安穩的綠洲，萬料不到，他會將航船衝向冰山。

這位船長去年2月針對烏克蘭的「特別軍事行動」，最初是打錯了算盤，以為只要作戰快如閃電，幾周內烏克蘭會回到俄羅斯的軌道上。他顯然嚴重低估了烏克蘭的抵抗和反擊能力，也低估了西方國家支持烏克蘭的決心。

兵法說「兵貴神速」，戰爭一旦陷入泥沼，曠日持久，損傷必大。雖然估計錯了，也不要緊，「錯而能改，善莫大焉」，只要馬上撤兵，損失有限，來日方長，窺準時機，可以捲土重來。弊在普京的強人心態，不肯認輸，因此繼續推進，不斷升級，提高賭注，但戰爭打了一年，已到了騎虎難下的地步。

騎虎難下，典出唐朝房玄齡《晉書･温嶠傳》：「今之事勢，義無旋踵，騎猛獸安可中下哉。」原文本是「騎猛虎，安可中下哉？」因避唐高祖李淵的祖父「李虎」之諱而改稱「騎猛獸」。如今所說的「騎虎難下」，指騎在老虎背上不能下來，用來比喻做一件事情進行下去有困難，但情況又不允許中途停止，陷於進退兩難的境地，而這正是俄軍在烏克蘭的寫照。

面對西方的進迫，強人心態，面子攸關，普京是絕不肯退的。2月21日普京向國會發表他親自撰寫的《國情咨文》，批評由美國主導的西方國家挑起衝突，尋求「無限權力」。普京又指「是他們挑起戰爭，而我們在用武力制止」。他繼續將烏克蘭戰爭歸咎於美國和北約，並將俄羅斯描繪成無辜的一方。因此，如想普京退兵，也許中國能為普京找到下台階。

在俄烏戰爭一周年之際，中國最高級別外交官王毅訪問歐洲之後，中國外交部在2月24日發布一份文件，重申中國政府對這場戰爭的既定立場，呼籲停止戰火，同時避免提出可能會損害中俄關係的要求。在過去一年，中國一直努力扮演成為俄烏戰爭的中立調停人。當世界各國擔心俄羅斯會使用核武器，中國的外交文件則表明：「核武器用不得」，並呼籲「切實保護平民安全」。

可以理解，普京不會向美國或北約低頭，西方不要指望普京會改弦易轍。但中國若能為他找到下台階，他或會聽北京的。如今隨著戰爭的持續，陣亡俄羅斯士兵的增多以及烏克蘭的頑抗，普京的民意支持正在迅速下降。他精心打造的強人形象開始有裂痕，北京能否救救他？