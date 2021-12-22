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23/12/2021

增7宗Omicron 3人已打3針仍中招

#Omicron #輸入個案 #肺炎疫情
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　　【晴報專訊】本港昨再多7宗Omicron變種個案，涉6男1女，當中4人曾遊英國，2人曾遊美，2人到過加納；現時全港有34宗Omicron個案。衞生防護中心指，Omicron新症中，有3人曾在英打加強劑，且「溝針」復必泰、阿斯利康或莫德納仍中招；當中1名33歲男子原先因病毒量不足無法檢測，但反覆驗證後確認為Omicron患者。

 

 

　　另昨多7宗輸入個案，6人染N501Y變種，包括58歲青山醫院女護士，她與61歲男家人遊英後本周一（20日）抵港時確診，當中男家人在登機前1日有痰及喉痛，2人的病毒CT值均少於20；在港居所的元朗金碧花園3座已納入強檢公告。其餘N501Y個案中，有22歲少年去年10月曾在法國確診，今年9月再打1針復必泰，本月19日有咳及喉部不適，翌日由瑞士及法國經英國抵港始知再受感染；並有50歲英美機組人員、及由摩洛哥和肯亞抵港者；剩下1宗L452R個案涉及38歲菲傭。

 

　　國泰航空指因應跨境旅遊及營運限制，下月若干班次客運航班將取消，會即時聯絡受影響顧客，安排乘坐其他航班，亦可悉數退款，並對節慶期間帶來不便致歉。有外電指取消航班涉澳洲、北美及歐洲長途機。

轉載自: 晴報

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