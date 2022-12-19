疑涉數十萬元糾紛 赤柱監獄外擄32歲婦案 4人被捕最細16歲

【晴報專訊】一名32歲女子前日上午在赤柱監獄外被3男1女強行擄上客貨車，現場途人和懲教人員嘗試救援不果，警方事後於海洋公園外救回事主，涉案4人涉嫌非法禁錮、普通襲擊及危險駕駛等罪被扣查，被捕人最小只有16歲，事件或涉及數十萬元錢財糾紛。對於有意見指懲教人員事發時未有積極救人，保安局前局長葉劉淑儀認為，現場懲教人員行動應更進取協助事主。

涉案4人涉嫌非法禁錮、普通襲擊及危險駕駛等罪被扣查。



網上前日流傳片段，拍到32歲女事主周六在赤柱監獄外一個小巴站被人強行帶上客貨車，期間有市民和懲教人員上前阻止但不成功。

網上影片拍到懲教人員曾上前勸阻疑犯（網上片段截圖）



西區警區總督察黃宇徽昨表示，前日早上10時許接獲市民報案，指女事主在赤柱監獄外被人強行擄走，期間有疑犯向市民施襲，又突然駕駛客貨車逃走，撞到一名懲教署人員的頭部。



他續稱，警方根據目擊市民提供的車牌號碼、疑犯外形及逃走路綫等，約15分鐘後於海洋公園附近截獲涉案車輛，並在車上救出受害人及拘捕4名疑犯，女事主的手腳及頭部多處受傷，送院治理後已出院，在小巴站被襲擊的市民及懲教人員的頭部則輕微碰傷，毋須送院。



事主與疑犯結識逾1年



黃指4名疑犯包括一名16歲少女及3名17至37歲男子，調查後相信事主與疑犯結識超過1年，事件或涉及數十萬元錢財糾紛，將調查資金來源及性質，以及是否有更多涉案人士等，不排除有更多人被捕。



目前4名疑犯涉非法禁錮、襲擊致造成實際身體傷害、普通襲擊及危險駕駛被警方扣查。



被問到現場懲教人員反應是否太慢，黃宇徽稱不評論懲教人員的「心路歷程」，認為外人難以衡量當時應否做甚麼。



葉劉︰懲教人員行動應更進取



保安局前局長葉劉淑儀則強調，事件明顯是綁架而非打架，認為在場懲教人員行動應更進取以免事主被綁上車，幸好疑犯被警方截獲，否則後果會不堪設想。