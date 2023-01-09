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09/01/2023

首日通關逾3.3萬人陸路北上 逾44萬人已預約 年廿九最旺

#北上 #通關
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　　【晴報專訊】暌違3年，本港昨終能與內地通關，截至昨晚8時，已有逾3.3萬港人經陸路口岸返內地，落馬洲口岸晨早已有過百人等搶閘過關，不少人急不及待與在內地的家人團聚，亦有人要趕探染疫病重家人，惟期間有小量旅客因無做核酸檢測或報告不符要求而被「打回頭」。

 

不少人昨乘頭班東鐵抵落馬洲，「搶閘」往內地。

 

　　特首李家超昨稱，政府希望配額有助安全順暢通關，強調未來一定會做到不設限。新華社報道，兩地政府會在本月15日前分析首階段通關情況，再研究第二階段恢復通關安排。

 

特首李家超昨到落馬洲支線管制站視察，並與市民交談。

 

　　深圳灣、落馬洲/福田口岸及文錦渡等陸路口岸首階段分別各有5萬配額供港人北上及內地人南下。但入境處數字顯示，截至昨晚8時，有逾3.3萬人經3個口岸及港珠澳大橋口岸北上，遠低於配額數字。

 

過關昨早一度要等45分鐘

 

　　落馬洲支線近3年來首次重開，昨晨有過百人乘首班車到達口岸等候，初時在港方口岸離境及內地入境都要排隊，需時約半小時到45分鐘；但記者午後所見，離境大堂輪候人數逐漸減少。港鐵過境鐵路總管張志強指，截至上午11時，有約9,000人使用落馬洲支線過境，班次由封關前90班加至135班。而截至下午5時則共約1.65萬人使用落馬洲站。

 

　　市民望穿秋水終等到通關，口岸上演一幕幕「久別重逢」。港人楊先生昨晨7時許過關，疫下開始相戀的女友趙小姐早已持花束在口岸迎接，兩人稱半年前曾見過一次，惟當時見面時間有限，楊今次會在深逗留1個月，更會「見家長」；亦有近一年未見的姊妹在口岸相擁。

 

　　「港漂」王生則稱，等待3年終通關，心情激動，但昨天他會先到廣州公幹，望摸熟通關程序，等下周再回家鄉潮州探望家人。謝小姐昨午打算經深圳轉乘高鐵往廣西探親，她說自己3年未回娘家，但今次老父染疫病重，不得不趕往探望。她指，預約配額未算難，踏入凌晨才上網申請未有「塞車」。

 

零星旅客核酸報告不符要求

 

　　落馬洲站到口岸大堂已貼出告示，提醒北上要持48小時核酸檢測陰性結果，但昨仍有零星旅客被「打回頭」，有人僅持社區檢測的免費核酸結果，未能過關。旅客葉女士持杜拜核酸陰性報告在前日抵港，但等到昨日通關，結果「過期」數小時。她稱，關員僅指上水能做檢測，但不知具體位置，直言不知如何是好。醫務衞生局指，截至傍晚6時，未來3日每日平均有約10萬個檢測名額。

 

　　李家超昨晨到落馬洲視察，指整體運作暢順及滿意，目前預約最受歡迎日子是年廿九（20日），但至昨晨仍有約千個名額；最多人選用落馬洲口岸，若以比例計則深圳灣口岸最受歡迎。據預約網站顯示，截至昨晚10時，各口岸年廿七（18日）至年三十（21日）預約名額大致已滿，僅文錦渡尚餘較多空檔；至於年廿九，深圳灣口岸、港珠澳大橋和福田全部已滿，文錦渡則全日可選。資科辦指截至昨傍晚6時，已有逾44萬人預約由香港往內地。

 

　　李指當局會密切留意通關情況，望愈早取消限額愈好，惟強調要視乎實際情況。新華社報道稱深港兩地在通關後一周內，即不遲於本月15日，分析首階段情況，再研究次階段安排。

 

 

轉載自: 晴報

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