下周一有望全面通關 跨境生預約配額 昨搶先來港復課

【晴報專訊】跨境中學生最快下周一（6日）免配額回港面授。有消息指，中港口岸亦於同日全面開放，包括羅湖口岸，羅湖商業城物管公司已發通告予商戶下周一通關，適逢港府今公布大型旅遊推廣活動「你好，香港！」，有議員指或一併公布免檢測、免配額及開放餘下口岸，以示香港真正重新出發。

而昨已有跨境小學生自行預約配額回港，有小四生3年未曾返港上課，如今已是中一生，更有學生笑言像「死過翻生」。

近日相繼有消息稱，港府最快周日全面與內地通關，羅湖商業城物管公司昨更通知商戶在下周一通關，要求當日開門營業。上水鳳溪第一小學校長朱偉林引述消息稱，相信跨境生免檢測及免配額安排會與一般市民同步於下周一實行；小學生則要等月底，只因校車公司未準備就緒，惟若家長可安排交通，屆時他們亦可免檢測回港。

羅湖商業城已通知商戶 議員盼今公布

港鐵消息人士稱，上月首階段通關已安排職員重返羅湖站熟習運作。立法會議員張欣宇表示，皇崗及蓮塘口岸已準備就緒，據其了解，免核酸、免配額及開放口岸會在未來數天實行。另一議員田北辰亦稱，只待中央拍板決定，相信「好快發生」。

據了解，特首李家超今晨將與一眾旅遊業界代表會面，或知會全面通關安排。他日前稱，爭取與內地進一步通關同時，會考慮取消海外抵港人士的疫苗接種及快測要求。而港府今午將舉行「你好，香港！」啟動禮及召開記者會公布相關措施，包括機管局送出50萬張機票，及旅發局向抵港旅客派發消費優惠券，刺激旅遊業。旅遊界立法會議員姚柏良期望，當局可一併公布3大好消息，說明本港已整裝待發，準備重新接待旅客。

上水鳳溪第一小學約30多名跨境生，闊別多時終可返校上課。

而昨晨上水站有跨境生來港復課。中一生鄒同學稱，小四起已因疫情未能回港，望提早回港適應及見同學。鳳溪第一小學特意為學生舉辦新春文化日，有學生是首次來港，有人稱希望校園「好靚」，期望可在操場玩遊戲。

小六生田同學則笑言，有視力較差的同學不認得自己，自己視力也變差認不到人，「感覺我死咗一次，然後復活，佢哋先見到我」。田父坦言，兒子以往還可以稍為在校活動，但疫下由看到腹部「排骨」變「2條救生圈」，更擔心兒子患社交恐懼，以及廣東話會變得生疏。

校長朱偉林稱，原本有50多名跨境生報名昨日回校，但因交通及未能完成核酸檢測等，最終僅30多人能返校面授，校方會延長小息時間，讓久未回校同學融入，亦會安排社工及言語治療師跟進，就算學生臨時因故未能回校都能繼續網課。家長張先生坦言，昨經文錦渡關口送兒子回校已不方便，做核酸檢測更是無必要和無意思，只因擔心兒子學業才安排，冀盡快放寬。另一家長部女士亦指，不熟悉配額申請系統，昨到凌晨1時半才完成申請。