港府擴大人才清單 13項專業變51項 加快專才入境料4周內可處理

【晴報專訊】政府即日起擴大「人才清單」，以配合「搶人才」策略。清單適用於「優秀人才入境計劃」、「一般就業政策」及「輸入內地人才計劃」，原有13項專業擴大至51項，包括新增發展及建造業、及醫療服務業等領域，料可減省以月計的文件往來時間，最快4周內可完成處理申請，方便中小企輸入人才。勞福局局長孫玉菡有信心起碼今年達到吸引3.5萬人才來港的目標。

人才清單2018年首次公布，2021年擴至13項專業，包括環境、社會及管治（ESG）相關專才、精算師、金融科技專才、造船業等，去年施政報告已提出盡快擴大清單。當局昨宣布，即日起大幅增加到9個領域的51項，其中多次表明人手不足的發展及建造業，新增11項專才；醫療服務亦新增13項法定專才；個別已有專業說明的亦有修訂或擴大，如原有「創意和表演藝術專才」細化為電影、表演藝術、音樂等領域，指明包括電影導演、監製等崗位。

3大輸入人才計劃適用

勞福局解釋，清單修訂是基於各政策局及部門與業界溝通後結果，並已諮詢人力資源規模委員會及主要商會，排除部分未能證明本地人才短缺、輸入人才會影響本地培訓、以至學歷要求太低的行業專才，如業界望輸入機場搬運或貨運專才，但兩者均屬基層技工，未符合學歷要求，建議循其他計劃解決。

即日起「優才計劃」申請者，若屬清單列明人才，包括符合所列職責要求及相關資歷，便可在「綜合計分制」下取得額外30分，大幅增加獲批機會；至於另2個計劃，相關僱主招聘清單內人才，毋須提交市場供應測試，證明本地招聘困難。

勞福局解釋，曾有中小企反映申請時「以為自己交咗文件，但原來交唔齊」，亦有人指已完成有關程序，但未備存文件要補做，相信修訂清單後可減省以月計的文件往來時間，方便中小企請人，大企業亦更易掌握人才上工時機。入境處稱，若屬清單上人才，申請一般可在4周內處理。

年吸3.5萬人 孫玉菡：有信心今年達標

施政報告提到每年要吸引3.5萬名人才來港逗留最少一年。孫玉菡昨稱，有信心擴闊人才清單後，起碼今年一定可達到有關目標。局方指，優秀人才入境計劃年初取消年度配額後，已接2萬宗申請，其中3,000宗已獲批，年底再檢討，年內亦會進行新一輪人力推算，料2025年初交代結果。消息又強調，有關修訂不適用於招聘公務員。

廠商會會長史立德歡迎政府採納業界大部分建議，認為有助補充人才缺口，同時表明「求才若渴」。勞聯立法會議員周小松擔心出現「高才低用」，即輸入人才未必全數從事專業工種，促當局做好把關，以免變成間接輸入外勞。



