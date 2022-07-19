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19/07/2022

見工攻略｜面試加分位：環保生活！最忌得個「講」字！如何展現自己知行合一？

#禮儀 #形象 #環保 #打工仔 #職場 #求職 #面試
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  • 藍婷

    藍婷

    藍婷，MSc, AICI, CIP｜國際認證專業形象顧問暨培訓總導師｜活得精彩策略形象管理始創人｜素食力行者
    2006年始，於香港、澳門、廣州、上海、成都及寧波為多所著名企業培訓了近一萬人的職場及專業形象・商務及社交禮儀文化・表達溝通培訓。曾培訓的對象包括國內銀行管理層、跨國建築業執行董事及總經理、地產發展商管理層及前線、保險從業者、酒店管理層及職員、建築師、工程師、醫生、律師、會計師、教育顧問、社工、美容化妝顧問、演藝業…。著作包括「職場易容術」、「形象IQ‧小技巧‧大影響」、「生活形象Modern She」、「模特兒專業路how‧why‧what‧where」。十年以上專欄寫作者，發表超過一千篇的形象專欄及素食文章。疫情後更戥力倡導素食，兩年來發表超過一百道素食煮意。

    形象UP！

    本欄每周二更新

　　有企業主管的朋友，因企業關乎環保的工作，請人面試的時侯，順理成章會瞭解一下應聘者的環保意識及行動。當然這方面愈強，受聘的優勢愈大！

 

　　企業朋友的應聘經驗中，常會聽到應聘者陳述的環保理念或者看法，當中不乏好理念好的說法，唯獨是有些偏向於理論及口號。

 

　　環保不只在理念不只在口號，而是在實際行動，企業朋友會從見微知著著手。

 

　　想到有一點要提出分享，有可能對面試者有加分的作用。

 

（圖片由作者提供）

 

　　為環保這事上，周邊有很多好聲音，有鼓勵「惜食」，不要浪費食物，但是，想要再推前就要「惜食在源頭」。

 

　　一般人買東西都喜歡挑最好狀態的、最新鮮的；如果外貌稍為不好看，或者快要到期的，就會剩著無人問津。這些食物有可能被人棄掉，那麼這個棄掉的做法可能已造成浪費。有一位老師朋友，從來選下午菜檔快要收的時候去買菜及生果，也總是挑那些被「嫌棄」放在沒人買的品種，目的就是覺得多一個人買少一點浪費，自己做得多少是多少。

 

（圖片由作者提供）

 

　　過期食品我也吃，但當然要看什縻類型食品及過期日數。其實到期日近、快要到期、或即刻到期的食物，未必一定不可以食，外貌不怎麼好看的生果或菜蔬，也不一定有問題。食物到期日不代表過期後就不能食，日期是一個參考指標，說明是最好在該日期前食用；以個人經驗，即使食過期一星期或一個月的食物或醬料，跟平常吃的沒大分別，也沒有異常影響身體的反應。當然，如果發覺食物真的有變就當然不宜食用！這點要注意也不能盲目去食的。

 

　　如果，應聘者面對跟環保有關的工作，而面試時又可以提出做到以上的生活行為，這份更積極的做實事行動派，對企業負責人來說，對你印象可能比一般人更多行一步，也會較易聯想到未來在企業工作效力會更適合及理想。相對受聘機會也是一個優勢。

 

　　環保生活有很多方式及選擇，不強迫，但適宜多鼓勵，不比較、不在道德高地說甚麼，只是平常心、做應該做的事、做對的事情，按可行環境及自己能做多少做多少的方式，每人多行一步，一百人、一萬人、一百萬人……如此累積有共識，一天一點的行動增長，那就是保護生態理想邁步的進程！努力，共勉！

 

（圖片由作者提供）

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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