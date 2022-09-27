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形象UP！
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27/09/2022

22句形象IQ補養籤語分享！為個人形象力「進補」，為工作及生活賦予能量

#禮儀 #形象 #形象力 #個人形象 #職場 #形象IQ #補養籤語 #人生智慧
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  • 藍婷

    藍婷

    藍婷，MSc, AICI, CIP｜國際認證專業形象顧問暨培訓總導師｜活得精彩策略形象管理始創人｜素食力行者
    2006年始，於香港、澳門、廣州、上海、成都及寧波為多所著名企業培訓了近一萬人的職場及專業形象・商務及社交禮儀文化・表達溝通培訓。曾培訓的對象包括國內銀行管理層、跨國建築業執行董事及總經理、地產發展商管理層及前線、保險從業者、酒店管理層及職員、建築師、工程師、醫生、律師、會計師、教育顧問、社工、美容化妝顧問、演藝業…。著作包括「職場易容術」、「形象IQ‧小技巧‧大影響」、「生活形象Modern She」、「模特兒專業路how‧why‧what‧where」。十年以上專欄寫作者，發表超過一千篇的形象專欄及素食文章。疫情後更戥力倡導素食，兩年來發表超過一百道素食煮意。

    形象UP！

    本欄每周二更新

　　身體需要營養，個人形象力也需要補養。有健康的身心形象力，為工作及生活賦能！可以令個人身心狀態更起勁，保持良好形象力，無論任何職級崗位都會更有說服力，又可發揮感染力！

 

　　縱使天生有麗質，也有消耗損；要適時進補；以下是我的一些形象IQ 補養籤語，有興趣可以簡易製作變成卷軸，加上號碼，每天抽一個看看，溫馨提一下自己，又或者讓身邊人玩玩，希望可讓大家參考細味！

 

（圖片由作者提供）

 

*相由心生是十八歲前的事，相由心修是十八歲後的事。

 

*有知識不等於有智慧，有學位不等於有學養。

 

*知識不能代表智慧，知道代替不了閱歷。

 

*儲蓄形象優勢既可賦能也是助力，蓄勢待發！

 

*食了營養品不等於身體完全吸收恰當，關鍵是食對選擇、食對分量、食對方法。

 

*內在形象力需要日積月累的修煉，但可以讓你散發一輩子的光芒。

 

*把錯的事情做對，就是一直做一直錯下去。

 

*做對的事情，就是一直做一直對下去。

 

*簡單的事情天天做，就是不簡單。（不怕單調不怕乏味）

 

*把別人的話聽完才發表自己的回應。

 

*別人提問的問題，直接回應所問是禮貌。

 

*專業形象要三高：高品內涵 、高持續力、高精氣神。

 

（圖片由作者提供）

 

*形象力要有三好：好心態、好姿態、好狀態。

 

（圖片由作者提供）

 

*個人形象管理從何入手？ 答案在「行・住・坐・卧」。

 

*禮儀是兩個層次的理解。禮是發自內心的態度顯現於行為，儀是外在的儀軌展現於外表；有禮的人自然衍申於儀，有儀的人卻未必包含有禮。

 

*社交高手的魅力，是虛懷若谷，大智若愚，對懂的說少少，讓別人來說多一點，禮讓他人，成存他人。

 

*好的溝通是需要學會傾聽對方。（好多人只識自己講，但不懂聽別人講）

 

*不要在溝通過程中隨意提出別人的不是或建議。大部分人性都會認為自己是對的，誰會希望別人對自己的人生、工作或生活進行指指點點？（不要好心做壞事）

 

*莊嚴自己是尊重自己及別人。

 

*控制不了別人說話，控制得了自己心情。（君子求諸己）

 

*溝通要善於求同存異。（君子和而不同，千萬別要同而不和）

 

*把不合聽的說話聽完，你就是有境界！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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