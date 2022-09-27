22句形象IQ補養籤語分享！為個人形象力「進補」，為工作及生活賦予能量

身體需要營養，個人形象力也需要補養。有健康的身心形象力，為工作及生活賦能！可以令個人身心狀態更起勁，保持良好形象力，無論任何職級崗位都會更有說服力，又可發揮感染力！

縱使天生有麗質，也有消耗損；要適時進補；以下是我的一些形象IQ 補養籤語，有興趣可以簡易製作變成卷軸，加上號碼，每天抽一個看看，溫馨提一下自己，又或者讓身邊人玩玩，希望可讓大家參考細味！

（圖片由作者提供）

*相由心生是十八歲前的事，相由心修是十八歲後的事。

*有知識不等於有智慧，有學位不等於有學養。

*知識不能代表智慧，知道代替不了閱歷。

*儲蓄形象優勢既可賦能也是助力，蓄勢待發！

*食了營養品不等於身體完全吸收恰當，關鍵是食對選擇、食對分量、食對方法。

*內在形象力需要日積月累的修煉，但可以讓你散發一輩子的光芒。

*把錯的事情做對，就是一直做一直錯下去。

*做對的事情，就是一直做一直對下去。

*簡單的事情天天做，就是不簡單。（不怕單調不怕乏味）

*把別人的話聽完才發表自己的回應。

*別人提問的問題，直接回應所問是禮貌。

*專業形象要三高：高品內涵 、高持續力、高精氣神。

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*形象力要有三好：好心態、好姿態、好狀態。

（圖片由作者提供）

*個人形象管理從何入手？ 答案在「行・住・坐・卧」。

*禮儀是兩個層次的理解。禮是發自內心的態度顯現於行為，儀是外在的儀軌展現於外表；有禮的人自然衍申於儀，有儀的人卻未必包含有禮。

*社交高手的魅力，是虛懷若谷，大智若愚，對懂的說少少，讓別人來說多一點，禮讓他人，成存他人。

*好的溝通是需要學會傾聽對方。（好多人只識自己講，但不懂聽別人講）

*不要在溝通過程中隨意提出別人的不是或建議。大部分人性都會認為自己是對的，誰會希望別人對自己的人生、工作或生活進行指指點點？（不要好心做壞事）

*莊嚴自己是尊重自己及別人。

*控制不了別人說話，控制得了自己心情。（君子求諸己）

*溝通要善於求同存異。（君子和而不同，千萬別要同而不和）

*把不合聽的說話聽完，你就是有境界！