About Nordic Beauty ：淺談3個本地有售北歐護膚品牌 ，養出天然透亮好膚質

北歐式護膚，簡單而言是天然、簡約和有效的保養概念。

北歐護膚品牌以往在本地市場不算活躍，但近幾年全球永續意識抬頭，正因為北歐擁有豐富的天然資源，對愛護環境及可持續發展的高度投入，護膚科技和設計美學都表現得非常出色，在國際市場日漸受到重視，例如早前介紹的L:A BRUKET便有亮麗的發展。

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最近因工作要做北歐護膚品牌的資料搜集，發現這個對我來說陌生的國度，美妝護膚的發展已經非常蓬勃，將來一定會有更多品牌登陸香港。

以下三個北歐護膚品牌，其實已低調引入本地多年，沒有強大宣傳，但都累積了不少忠實用家。

YARD ETC

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YARD ETC創辦人 Jessica Geigel 和Tina Raman 是兩位熱愛園藝的人士，而且習慣徒手幹活，透過手指接觸土壤享受園藝樂趣。徒手處理園藝的必然後果就是雙手乾裂，角質增厚，指甲有洗不去的黑邊。因此，他們決定研究專為愛園藝人士而設的手部護理品牌，就在田園尋找最好的滋養成分，溫和而有效的有機原料，製成可清潔、滋養、滋潤雙手皮膚的產品。

即使雙手不幹粗活，近幾年大家洗手次數頻繁，酒精消毒都一樣會令雙手乾裂，所以會比以前對洗手護手產品更講究。YARD ETC的田園香氣包括Wild Fig、Lemon Nettle、Oakmoss、Green Tomato 和Dog Rose，靈感來自清新田園，例如揉搓樹葉時的清爽香氣，採摘新鮮番茄時的清新香氣，以及彷彿在森林中深呼的橡苔香氣等等，調香做得很細緻。

MÁDARA

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包裝設計比較「正路」的MÁDARA Organic Skincare ，2006年由四位拉脫維亞女性成立的MÁDARA Organic Skincare ，成立短短 10 年在芬蘭和其他北歐國家均享有極高知名度。

MÁDARA 相信任何合成成份也可以由天然成分製成，品牌致力用天然解決方案超越合成配方，研製自然無害且能解決肌膚問題的產品。來自北部和波羅的海的天然成份，包括樺樹液、莓果、化石泥、草本植物和種子油等等，製成經ECOCERT或COSMOS 認證的護膚、身體護理、頭髮護理、抗衰老和嬰兒護理產品，其中更有首創用樺樹液為基底的抗衰老護膚品系列。

MÁDARA是其中一間擁有北歐設備最完善、最先進的有機化妝品工廠，更是 Nasdaq Baltic 第一間北歐上市公司。

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Jorgobé

來自丹麥的Jorgobé 是近年被歸納為「文青類」的個人護理品牌，可能是其包裝簡約的護手霜在文具精品店出售吧！Jorgobé 受北歐傳統的啟發，從內到外頌揚自然美學，品牌的出道名作是2010年推出的第一款產品- The Black Peel Off Mask，旋即大受好評且贏得獎項，此後，Jorgobé陸續為品牌增添新成員，從素食成分到簡約優雅的黑白色可持續包裝，包括多款高效面部護膚品，全部在丹麥設計、開發和製造，多年來一直獲得不少美容及時尚達人推介。

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