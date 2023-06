About Nordic Beauty ：淺談3個本地有售北歐護膚品牌 ，養出天然透亮好膚質

來自丹麥的Jorgobé 是近年被歸納為「文青類」的個人護理品牌,可能是其包裝簡約的護手霜在文具精品店出售吧!Jorgobé 受北歐傳統的啟發,從內到外頌揚自然美學,品牌的出道名作是2010年推出的第一款產品- The Black Peel Off Mask,旋即大受好評且贏得獎項,此後,Jorgobé陸續為品牌增添新成員,從素食成分到簡約優雅的黑白色可持續包裝,包括多款高效面部護膚品,全部在丹麥設計、開發和製造,多年來一直獲得不少美容及時尚達人推介。

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。