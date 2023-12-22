Pantone 2024年度代表色Peach Fuzz！柔和桃色妝物推介：Benefit流金胭脂蜜粉、NARS Afterglow 護唇膏

早前Pantone 公布 2024 Colour Of The Year 為 Peach Fuzz 柔和桃。雖然年度代表色對消費市場的影響力感覺已大不如前，但總算能為新一年開始增加儀式感，為色彩定義的同時也能掀起一陣話題，如今個星期我便向大家推介桃色妝物。

在 Instagram 查看這則貼文 PANTONE（@pantone）分享的貼文

Peach Fuzz柔和桃是在粉色與橘色之間的蜜桃色調，生活各方面正值動盪不安，人們對滋養、同情和憐憫的需求與日俱增。Peach Fuzz 柔和桃正是一種溫暖而舒適的蜜桃色色調，盡顯溫暖柔和，象徵著互助與歸屬感，照顧自己的同時也療癒他人，以極富包容力的精神豐富了身心靈。

這溫柔浪漫卻又不失優雅的純淨蜜桃色調，帶給人友善的感覺，傳達出關懷與分享、互助和合作的訊息，營造出寧靜和療癒的氛圍。

在 Instagram 查看這則貼文 @styledbyiconicc 分享的貼文

Peach Fuzz 實用妝物推介

在美妝方面想迎合Peach Fuzz 柔和桃非常容易，因為輕盈柔和的蜜桃色澤本來就是受歡迎的色調，與黃色Skin Tone的亞洲女生配合度非常高，亦可為妝容增添溫暖色澤和柔和感。

Peach Fuzz 柔和桃在妝容上的應用，我應為色譜可拉闊一點，包括淺一點的香檳色調至深一點的珊瑚色調，無論眼影、胭脂和唇膏都可應用柔和桃色系，低飽和度的妝感為容顏增添柔和感，用作胭脂可令膚色增添自然光澤。

這款胭脂的三層漸變蜜桃色設計完全不需技巧，只需將粉撲直接撲在臉頰上，就能塑造自然氣息、富層次的胭脂效果。特別一提est 將於1月12日結束朗豪坊專櫃營運，目前正進行減價優惠，日後本地專為網店經營。

具光澤感的蜜桃色，為膚色增添一絲溫暖和光采，營造自然而迷人的妝容。

查詢：Benefit

活力朝氣的雙色胭脂組合，可單色或混合兩色使用，配方蘊含 Fitting Veil Powder 服貼薄紗粉末，呈現鮮豔而均勻的胭脂色澤。

購買： Paul & Joe Beaute

帶光澤的蜜桃色也是現時流行的淚袋／臥蠶妝容常用色調，這款淚袋專屬的眼影，分為啞光、珠光及閃光三種質感，還設有一格啞光陰影，用於淚袋下的輪廓線，令眼妝更細致。

購買：Canmake

蘊含97%天然成分的Dior保濕潤唇膏，這款珊瑚色能低調地煥發唇部的自然健康色澤，並持續保濕，既可單獨作為有色潤唇膏使用，亦可作為唇部底霜。

購買：Dior Beauty

透亮暖珊瑚色配合透薄觸感，為雙唇添上淡淡潤色效果。獨特配方含有梔子花保濕複合物，能帶來光滑、柔軟的舒適感，抗氧化劑有助保護和修復雙唇。

購買：NARS