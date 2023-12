Pantone 2024年度代表色Peach Fuzz！柔和桃色妝物推介：Benefit流金胭脂蜜粉、NARS Afterglow 護唇膏

早前Pantone 公布 2024 Colour Of The Year 為 Peach Fuzz 柔和桃。雖然年度代表色對消費市場的影響力感覺已大不如前,但總算能為新一年開始增加儀式感,為色彩定義的同時也能掀起一陣話題,如今個星期我便向大家推介桃色妝物。

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。