Beauty
Get it Beauty！
Editors Pick Health & Fitness Makeup Trends Skin & Body Care Inner Beauty

22/12/2023

Pantone 2024年度代表色Peach Fuzz！柔和桃色妝物推介：Benefit流金胭脂蜜粉、NARS Afterglow 護唇膏

#Dior #NARS #Editors Pick #Makeup Trends #benefit #Pantone #Canmake #Paul & Joe #美妝 #Makeup #Editor’s Pick #美妝品 #est #xmas2023 #xmasgift2023 #xmaslook2023 #2024年代表色 #Pantone 2024年度代表色 #Colour of The Year #柔和桃 #Peach Fuzz
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Michelle Yeung

    Michelle Yeung

    前女性網站Head Of Content，從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing，工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty！每周跟讀者分享美事。

    Get it Beauty！

    逢周五更新

　　早前Pantone 公布 2024 Colour Of The Year 為 Peach Fuzz 柔和桃。雖然年度代表色對消費市場的影響力感覺已大不如前，但總算能為新一年開始增加儀式感，為色彩定義的同時也能掀起一陣話題，如今個星期我便向大家推介桃色妝物。

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

PANTONE（@pantone）分享的貼文

 

　　Peach Fuzz柔和桃是在粉色與橘色之間的蜜桃色調，生活各方面正值動盪不安，人們對滋養、同情和憐憫的需求與日俱增。Peach Fuzz 柔和桃正是一種溫暖而舒適的蜜桃色色調，盡顯溫暖柔和，象徵著互助與歸屬感，照顧自己的同時也療癒他人，以極富包容力的精神豐富了身心靈。

 

　　這溫柔浪漫卻又不失優雅的純淨蜜桃色調，帶給人友善的感覺，傳達出關懷與分享、互助和合作的訊息，營造出寧靜和療癒的氛圍。

 

 
 
 
在 Instagram 查看這則貼文

@styledbyiconicc 分享的貼文

 

Peach Fuzz 實用妝物推介

 

　　在美妝方面想迎合Peach Fuzz 柔和桃非常容易，因為輕盈柔和的蜜桃色澤本來就是受歡迎的色調，與黃色Skin Tone的亞洲女生配合度非常高，亦可為妝容增添溫暖色澤和柔和感。

 

　　Peach Fuzz 柔和桃在妝容上的應用，我應為色譜可拉闊一點，包括淺一點的香檳色調至深一點的珊瑚色調，無論眼影、胭脂和唇膏都可應用柔和桃色系，低飽和度的妝感為容顏增添柔和感，用作胭脂可令膚色增添自然光澤。

 


est Gradation Puff Cheeks 漸變胭脂$360補充粉撲$40

 

　　這款胭脂的三層漸變蜜桃色設計完全不需技巧，只需將粉撲直接撲在臉頰上，就能塑造自然氣息、富層次的胭脂效果。特別一提est 將於1月12日結束朗豪坊專櫃營運，目前正進行減價優惠，日後本地專為網店經營。

 


Benefit Peachin' Box O' Powder 流金蜜桃胭脂蜜粉 $270

 

　　具光澤感的蜜桃色，為膚色增添一絲溫暖和光采，營造自然而迷人的妝容。

 

查詢：Benefit　

 


Paul & Joe Beaute Pressed Blush 雙色胭脂粉芯#10 Tropical Mimosa $190｜胭脂盒$100

 

　　活力朝氣的雙色胭脂組合，可單色或混合兩色使用，配方蘊含 Fitting Veil Powder 服貼薄紗粉末，呈現鮮豔而均勻的胭脂色澤。

 

購買： Paul & Joe Beaute

 


Canmake Plumpuku Coordinate Eyes 淚袋眼影 $69

 

　　帶光澤的蜜桃色也是現時流行的淚袋／臥蠶妝容常用色調，這款淚袋專屬的眼影，分為啞光、珠光及閃光三種質感，還設有一格啞光陰影，用於淚袋下的輪廓線，令眼妝更細致。

 

購買：Canmake

 


Dior Addict Lip Glow 誘惑煥彩潤唇膏#004 coral $340

 

　　蘊含97%天然成分的Dior保濕潤唇膏，這款珊瑚色能低調地煥發唇部的自然健康色澤，並持續保濕，既可單獨作為有色潤唇膏使用，亦可作為唇部底霜。

 

購買：Dior Beauty

 


NARS Afterglow 護唇膏 #Torrid  $250

 

　　透亮暖珊瑚色配合透薄觸感，為雙唇添上淡淡潤色效果。獨特配方含有梔子花保濕複合物，能帶來光滑、柔軟的舒適感，抗氧化劑有助保護和修復雙唇。

 

購買：NARS

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

我要回應
更多Get it Beauty！文章

You May Also Like

#Dior #NARS #Editors Pick #Makeup Trends #benefit #Pantone #Canmake #Paul & Joe #美妝 #Makeup #Editor’s Pick #美妝品 #est #xmas2023 #xmasgift2023 #xmaslook2023 #2024年代表色 #Pantone 2024年度代表色 #Colour of The Year #柔和桃 #Peach Fuzz
More on Beauty

放大顯示
名廚食譜

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

九宮飛星2024！有咩生肖犯太歲？九宮飛星圖點睇？九宮飛星風水佈局要點擺？即睇靈靈法教你九運風水點部署！

【訂閱有賞】25度生活YouTube Channel 暖暖冬日賞 etnet 30週年珍藏版2024年曆卡 + Kerokerokeroppi加大版毛毯

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

etnet.com.hk