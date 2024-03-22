李孝利 x JUNG SAEM MOOL：FINDYOUTIFUL從觀察自己開始的化妝新概念

去年7月，已經11年沒拍廣告的「廣告女王」李孝利在IG發文：「我想拍廣告。」，這帖文掀起業界暴動，大量品牌包括政府機構都留言，十分壯觀！

李孝利坦言收到接近100個廣告提案，2023年接下6個品牌，5個月的收益，已超過經理人公司20年的收入，而她代言品牌的營業額均有顯著提升，廣告女王的帶貨能力果然名不虛傳。

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2024年，李孝利第7個廣告則是韓國著名化妝師Jung Saem Mool——鄭瑄茉的同名品牌JSM Beauty，廣告照曝光不久，品牌亦於日前宣布香港官方網店率先營業，並於4月正或落戶時代廣場連卡佛百貨。

早幾年韓國朋友推介JUNG SAEM MOOL的氣墊粉底，試用過覺得質素不俗且定價親民，估計會吸納到本地用家。

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從瞳孔找出命定色調

Jung Saem Mool自 1991 年以化妝師身份出道，客戶全是當時得令的韓流明星：全智賢、金喜善、金泰希、李孝利、BoA和湯唯等等，2006年到藝術學院大學研修美術，她的個人色彩理論以顏料科學為基礎，強調每個人與生俱來的美，亦因其對細節的關注和色彩協調的技巧而成為廣受國內和海外歡迎的K Beauty 代表人物。

她曾在訪問表示很多人誤以為塗一層淡妝就能讓皮膚看起來輕盈透明，其實當中有不少技巧，需要了解面上皮膚的結構，施用化妝品冷暖色和厚薄都是竅妙所在。又例如每個人的瞳孔都是由不同的顏色組合組成，Jung Saem Mool 常以時尚黑框眼鏡和精緻完美的紅唇示人，原來大師的眼睛太敏感不能化妝，所以用眼鏡裝飾，而她擁有由紅色加綠色形成的深啡色瞳孔，紅色唇膏令她看來最漂亮，亦成為她作為化妝師的標誌。

例如李聖經和李英愛等淺棕色瞳孔的人，瞳孔中可以看到黃色和紫色，這些顏色與柔和的珊瑚色等明亮色調很適合。三款JUNG SAEM MOOL Artist Eye Palette（$300)便是根據瞳孔顏色的理論設計，讓顧客輕易找到適合自己的眼影色調。

從觀察自己開始的化妝概念

Jung Saem Mool 認為「美」不只是虛榮或追求某些標準，流行趨勢可能會給人帶來壓力，而且轉瞬即逝。大部分女生每天花大量時間照鏡子，但很少花時間觀察自己面部特徵的線條和形狀，知道如何根據自己的外表調整令自己更漂亮，這便是化妝有趣之處。

李孝利Ad Campaign 的主題是 “FINDYOUTIFUL”，帶出希望大家都「學會珍惜自己獨特的外表」的訊息。

「美麗從觀察自己開始。

找出你的優勢並讓它們脫穎而出。

Find Youtiful（你+美），即真實的自我之美。」

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李孝利在廣告中展示的FINDYOUTIFUL Essential Skin Nude 氣墊妝容，集中突顯完美的肌膚質感和唇膏色彩，淡淡的眼妝，完全沒有使用胭脂。廣告文案直接易明：

「沒有必要將自己與他人比較。

找出你的優點並讓它更加引人注目。

我覺得很Cool。 那麼，化妝也變得有趣了嗎？」

「照鏡子 10 秒鐘。

每個人都至少有一個美麗的地方。」

「尋找青春

尋找最像你的美麗

與 Jeong Saem Mool 一起尋找最真實的美麗！」

重點新產品是Essential Skin Nuder Cushion持久遮瑕裸膚氣墊粉底（$300) 和香港未推出的Skin Nuder Cushion Concealer氣墊遮瑕膏，採用 Jeong Saem Mool 30 年的化妝專業知識設計，氣墊粉底備有7種色調，輕盈服貼的透亮妝感，滋潤且高度的遮瑕力可持續12小時不變暗。

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「為了展現孝利的自然美，我使用 Essential Skin Nuder Cushion 呈現自然的肌膚紋理和微妙光澤。使用自然色調的 New Classic Shine Lipstick # Warming Pink 塑造柔軟濕潤的雙唇。」Jeong Saem Mool



-Essential Skin Nuder Cushion#Medium 及 #Medium Deep

-Colorpiece Eye Blender Nude #BareNude

-Artist Brow Shader Slim #Amber Brown

-Artist Edge Eye Pencil #Soul Brown

-Style Up Lash Mascara #Black

-New Classic Shine Lip Stick #Warming Pink

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「透過逐層疊加 Skin Nuder Cover Layer Cushion，創造出孝利光滑如絲的肌膚紋理。 用 Artist Eye Palette 橙棕色來呈現深邃的眼睛，並用 New Classic Matte Lipstick 的珊瑚色塑造平靜而溫暖的唇妝。」Jeong Saem Mool



- Skin Nuder Cover Layer Cushion#medium

- Artist Eye Palette #Orange Brown

- New Classic Matte Lipstick #Soft Coral

查詢：JUNG SAEM MOOL