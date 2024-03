李孝利 x JUNG SAEM MOOL：FINDYOUTIFUL從觀察自己開始的化妝新概念

View this post on Instagram

「為了展現孝利的自然美,我使用 Essential Skin Nuder Cushion 呈現自然的肌膚紋理和微妙光澤。使用自然色調的 New Classic Shine Lipstick # Warming Pink 塑造柔軟濕潤的雙唇。」Jeong Saem Mool -Essential Skin Nuder Cushion#Medium 及 #Medium Deep -Colorpiece Eye Blender Nude #BareNude -Artist Brow Shader Slim #Amber Brown -Artist Edge Eye Pencil #Soul Brown -Style Up Lash Mascara #Black -New Classic Shine Lip Stick #Warming Pink

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

View this post on Instagram

前女性網站Head Of Content,從美容編輯、美容品牌市場策略顧問再到Digital Marketing,工作離不開Health & Beauty。2021再度Get It Beauty!每周跟讀者分享美事。