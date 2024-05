啟德城市「森林浴」體驗：從瑜伽到冥想，沐浴在森林和自然之間找回身心靈平衡、享受忙裡偷閒的一天

想體驗森林浴,下周便有機會!新世界集團和遠東集團「柏蔚森 THE PAVILIA FOREST I」將於6月5日在啟德海濱長廊舉辦城市「森林浴」體驗,由擁有豐富經驗和身兼美國自然及森林療癒認可嚮導(Association of Nature and Forest Therapy Certified Guides)的Janet Fong @ The Balanced Jungle5 主持,屆時Janet將會帶領參加者與自然環境互動。忙裡偷閒,來這裡放下生活束縛,感受大自然力量,也是不錯的活動。

You May Also Like