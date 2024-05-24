啟德城市「森林浴」體驗：從瑜伽到冥想，沐浴在森林和自然之間找回身心靈平衡、享受忙裡偷閒的一天

生活在這個節奏急促的城市，身心靈健康自然變得重要。想舒緩壓力和焦慮感，除了瑜伽、頌砵這類活動，還有近年流行的「森林浴」（Shinrin-yoku），沐浴在森林和自然之間，放鬆五感，找回身心靈平衡。

森林浴以放鬆、連結和與自然和諧共處為主題，體驗包括森林漫步、伸展瑜伽、冥想或放鬆練習，同時配以感官體驗如觀賞和觸摸花草樹木，聆聽鳥兒的歌聲和風吹過樹葉的聲音，嗅聞樹木和花草的香氣，滋養身心。

想體驗森林浴，下周便有機會！新世界集團和遠東集團「柏蔚森 THE PAVILIA FOREST I」將於6月5日在啟德海濱長廊舉辦城市「森林浴」體驗，由擁有豐富經驗和身兼美國自然及森林療癒認可嚮導（Association of Nature and Forest Therapy Certified Guides）的Janet Fong @ The Balanced Jungle5 主持，屆時Janet將會帶領參加者與自然環境互動。忙裡偷閒，來這裡放下生活束縛，感受大自然力量，也是不錯的活動。

啟德「柏蔚森 THE PAVILIA FOREST I」：「啟德森林浴」活動

日期：2024年6月5日（星期三）

時間：下午4時至5時

地點：啟德海濱長廊

導師：Janet Fong @ The Balanced Jungle

語言：粵語

報名／詳情：按此