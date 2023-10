英國搖滾樂隊The Who《Quadrophenia》專輯五十週年！重溫同名電影，細數你所不知的5件事

Mod最經典的造型單品除了包含美軍Parka Jacket,還涉及不少其他美國元素。例如戲中主角連人帶褲浸浴被父親取笑,然後解釋是Levi’s ‘Shrink To Fit’一幕,可見當時的英國年輕人是很熟悉美國時尚,竟然懂得穿著原色牛仔褲浸浴退漿(讓褲縮水至貼合身形)的方法。有趣是片尾Mods vs Rockers的大混鬥,兩幫人馬即使上衣風格有別,但下身都同樣穿著美式牛仔褲。

