英國搖滾樂隊The Who《Quadrophenia》專輯五十週年！重溫同名電影，細數你所不知的5件事

10月26日是經典專輯《Quadrophenia》的五十歲生日，這個專輯是英國搖滾樂隊The Who於1973年的作品，傳奇足足跨越半個世紀。如果對他們認識不深的話，建議先看一遍他們製作的同名電影《Quadrophenia》，了解一下次文化族群Mod的世界觀。這部戲可算時裝、電影、音樂迷的必修課，筆者多年來總會不時從記錄片或訪問中獲到新發現，以下5件事可能是你看過電影後也未曾知道的！

1/ 本就是懷舊電影

我們回看《Quadrophenia》（1979）關於這群Mods的叛逆故事，滿有回到70年代的懷舊情意吧？但事實上這是設定在1964年的故事，打從一開始就是部懷舊電影，並非反映當下年輕潮流的作品。認真想想，1979年已經是Punk當道的時代，是要將一切音樂文化推倒再重來的精神，糜爛且具破壞性，反觀戲中The Who的配樂盡是注重樂韻感、彈奏技術的早期搖滾樂，加上演員個個「官仔骨骨」的打扮，非常明顯是有意重塑過去的60年代。

2/ 原屬Johnny Rotten主演

Phil Daniels演活了Jimmy一角締造經典，但驚人的是，主演者首選本屬Sex Pistols的主音Johnny Rotten，而他在試鏡時的表現亦深受導演肯定，可是最後因為他的暴力事件及不良紀錄實在太多，令電影公司難以為製作組購買保險，所以主角最後落在試鏡表現稍稍遜色的Phil Daniels手中。假若當初真的由Punk的靈魂人物去演繹Mod的故事，化學作用可能是難以想像的厲害。

3/ 懸崖自殺事件數量驚人

結局Jimmy到懸崖尋死一幕，取景地標Beachy Head在現實裹亦成為自殺熱點，自1965年來死亡人數超過500人，然而當中不少屬意外墜崖，例如嬉戲或自拍時失足的事件眾多。著名音樂人Nick Cave的兒子Arthur Cave於2015年服藥後墜崖身亡，地點也就是在電影取景位置附近。

4/ 美國時尚是重要元素

Mod最經典的造型單品除了包含美軍Parka Jacket，還涉及不少其他美國元素。例如戲中主角連人帶褲浸浴被父親取笑，然後解釋是Levi’s ‘Shrink To Fit’一幕，可見當時的英國年輕人是很熟悉美國時尚，竟然懂得穿著原色牛仔褲浸浴退漿（讓褲縮水至貼合身形）的方法。有趣是片尾Mods vs Rockers的大混鬥，兩幫人馬即使上衣風格有別，但下身都同樣穿著美式牛仔褲。

5/ 四重人格的真身

對於戲名’Quadrophenia’四重人格一詞，背後其實具備多重意義，但似乎沒有多少人認真考究。最直接的推論，就是The Who四位成員的性格 — tough (Roger Daltrey), romantic (John Entwistle), lunatic (Keith Moon), hypocrite (Pete Townshend)。看過電影的觀眾也許會推敲得到，主角Jimmy無時無刻被愛慾嫉妒交纏、喜怒無常的個性，其實就是The Who的四重人格合體。所以《Quadrophenia》電影故事雖然與The Who無關，但事實上它就是The Who。