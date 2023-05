新加坡濱海灣畔57層高空美景 + 奧斯卡御用名廚手藝！性價比高套餐：嘗別緻吞拿魚蓉雪糕筒、喇沙雞肉春卷、濃香煙燻布里斯班鵪鶉

新加坡的Spago Dining Room by Wolfgang Puck位濱海灣金沙酒店57樓頂層,infinity pool配搭新加坡的天際線,即使已經第三之上來,還是忍不住拿出相機拍照。餐廳設於高空,三面也有落地玻璃窗,一邊是無邊際泳池景,另一邊是Gardens by the Bay。所以踏進餐廳後,便衝到露台繼續打卡,差點忘記肚子餓。

