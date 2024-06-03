  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    說說心理話
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
世事政情
娛樂情報
FOCUS政經范局政是有心立會透視鏡雷鳴天下容我世說威少看世界飛常談台灣熱話暢所欲妍葉劉的地球儀易經看世界港是港非
關鍵字：立法會 美國大選 香港經濟發展 中美關係 大灣區 烏克蘭 拜登 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港聞娛樂 聚焦神州

03/06/2024

Anson Lo@MIRROR暈厥情況嚴重、聲帶水腫！已做身體檢查死頂演出神徒擔心

#晴報文章 #娛樂 #歌手 #MIRROR #盧瀚霆 #影視娛樂
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Photo: IG、大會提供

　　MIRROR完成27場巡迴演唱會後，未及休息便要繼續應付不同工作。成員盧瀚霆（Anson Lo）近年不時受身體狀況影響，他30日坦白自己的暈厥情況越見嚴重，令他飽受折磨，要做詳細身體檢查，令神徒非常擔心。

 

　　Anson Lo向來工作唔錫身，過往除了拍戲有多次大大小小的受傷外，長年跳舞的他留下不少傷舊患，中學起已患哮喘。他亦因工作太忙、體力不支而病倒，試過開騷前發燒、胃抽筋，更試過出席活動時暈低，神徒都心痛偶像太搏而捱壞身子。

 

 

　　Anson Lo向神徒交代其近況，透露這星期做了幾個身體檢查，包括抽血驗血、耳鼻喉科檢查、磁力共振等。原來早前MIRROR順利完成澳門巡唱尾站，當時Anson Lo已經死頂著暈眩演出。他表示：「由澳門站第一場開始，經常在台上有暈眩的感覺，但幸好沒有太大礙，勉強完成了4場演唱會回港後暈眩感就再沒有回落過，每天工作中、吃飯時、排舞中、車程中、回到家中，暈厥情況嚴重了。」

 

 

　　除了暈厥，教主身體亦出現其他狀況：「回港後，聲帶水腫了。令我回想起2021年MIRROR Concert時我聲帶岀毛病的感覺，而這幾天錄新歌和Band rehearsal時，高音音域也未能如常地唱岀來了。或許真的像教母說的，身體逐漸響起警號了，加上天氣持續潮濕，身體的關節和肌肉舊患都真的不好受。」

 

 

　　教主意識到身體響起嚴重警號，他向神徒承諾關顧自己身體：「不用太擔心我，來臨這兩星期每天會依時食藥（真的好多藥 食藥都可以食飽的感覺），報告陸續出來再看看怎麼樣吧～最近天氣好反覆，你們真的要小心身體，沒有事情比身心健康來得重要。」Anosn Lo 6月1日要在KKBOX風雲榜演出，隨後更有MIRO見面會等，他表示會盡力演出：「仍然會繼續工作、排舞、學唱歌、做gym，不會偷懶的～放心放心，要為6月份的各大表演盡力，撐得住的Hope for the best and, take care of yourself for me ok？」神徒紛紛留言叫教主保重身體，Gin Lee、Dear Jane主音Tim、MIRROR演唱會監製莊少榮亦留言慰問。

 

轉載自: 晴報

【6月限時優惠】 送價值$175維柏健明目藍莓精華36:1► 火速行動

我要回應
更多娛樂情報文章

你可能感興趣

#晴報文章 #娛樂 #歌手 #MIRROR #盧瀚霆 #影視娛樂
更多世事政情文章

放大顯示
師傅靈靈法
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
健康好人生
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

查日腳：懷疑撞鬼點算好？「通勝」查日腳可醫邪病！靈靈法教你如何查日腳！

中國絞殺「台獨」的戰略已成形？

31/05/2024 08:09

大國博弈

高息定存 | 大新3個月息加至4.2厘，富邦一年期有4.05...

27/05/2024 16:41

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk