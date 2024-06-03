Anson Lo@MIRROR暈厥情況嚴重、聲帶水腫！已做身體檢查死頂演出神徒擔心

MIRROR完成27場巡迴演唱會後，未及休息便要繼續應付不同工作。成員盧瀚霆（Anson Lo）近年不時受身體狀況影響，他30日坦白自己的暈厥情況越見嚴重，令他飽受折磨，要做詳細身體檢查，令神徒非常擔心。

Anson Lo向來工作唔錫身，過往除了拍戲有多次大大小小的受傷外，長年跳舞的他留下不少傷舊患，中學起已患哮喘。他亦因工作太忙、體力不支而病倒，試過開騷前發燒、胃抽筋，更試過出席活動時暈低，神徒都心痛偶像太搏而捱壞身子。

Anson Lo向神徒交代其近況，透露這星期做了幾個身體檢查，包括抽血驗血、耳鼻喉科檢查、磁力共振等。原來早前MIRROR順利完成澳門巡唱尾站，當時Anson Lo已經死頂著暈眩演出。他表示：「由澳門站第一場開始，經常在台上有暈眩的感覺，但幸好沒有太大礙，勉強完成了4場演唱會回港後暈眩感就再沒有回落過，每天工作中、吃飯時、排舞中、車程中、回到家中，暈厥情況嚴重了。」

除了暈厥，教主身體亦出現其他狀況：「回港後，聲帶水腫了。令我回想起2021年MIRROR Concert時我聲帶岀毛病的感覺，而這幾天錄新歌和Band rehearsal時，高音音域也未能如常地唱岀來了。或許真的像教母說的，身體逐漸響起警號了，加上天氣持續潮濕，身體的關節和肌肉舊患都真的不好受。」

教主意識到身體響起嚴重警號，他向神徒承諾關顧自己身體：「不用太擔心我，來臨這兩星期每天會依時食藥（真的好多藥 食藥都可以食飽的感覺），報告陸續出來再看看怎麼樣吧～最近天氣好反覆，你們真的要小心身體，沒有事情比身心健康來得重要。」Anosn Lo 6月1日要在KKBOX風雲榜演出，隨後更有MIRO見面會等，他表示會盡力演出：「仍然會繼續工作、排舞、學唱歌、做gym，不會偷懶的～放心放心，要為6月份的各大表演盡力，撐得住的Hope for the best and, take care of yourself for me ok？」神徒紛紛留言叫教主保重身體，Gin Lee、Dear Jane主音Tim、MIRROR演唱會監製莊少榮亦留言慰問。