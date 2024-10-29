新手創業 │ 想靠開店賣熱銷品賺錢？必先學會尋找產品市場契合度！

開店創業並不容易，新手階段而言，單單思考「賣甚麼最賺錢？」足以令不少人感到苦惱。畢竟可賣的東西五花八門，但能否賺錢，就取決於多個因素，而其中一個關鍵，在於「產品市場契合度（Product-Market Fit，PMF）」。

以下《掌舖學堂》就為大家簡介產品市場契合度的定義和重要性，並會分享一些小技巧，以便各位尋找產品市場契合度，發現市場機會，促進品牌穩健發展，甚至取得令人滿意的投資回報率！

文章目錄



● 產品市場契合度是甚麼？

● 產品市場契合度有多重要？

● 如何尋找產品市場契合度？

產品市場契合度是甚麼？

在眾多企業家中，矽谷風險投資公司a16z聯合創辦人Marc Andreessen對「產品市場契合度」這概念的定義最為人熟悉。他在2007年發表了一篇名為 The only thing that matters 的文章，文中指出：

「The only thing that matters is getting to product-market fit. Product-market fit means being in a good market with a product that can satisfy that market.」

Marc Andreessen認為，對初創企業而言，最需要關注的是能否在正確的市場中，推出能夠滿足市場需求的產品；當產品愈能達到這個目標時，產品市場契合度愈高，反之亦然。

產品市場契合度有多重要？

首先，高產品市場契合度是零售業務穩健發展的重要基石。當產品市場契合達到最佳狀態時，這代表產品完全符合市場需求，目標顧客認為產品能夠充分滿足他們的需要，譬如精準解決他們的痛點，繼而願意購買和使用該產品，令產品獲得一定銷量。

如市場上並無其他代替品，目標顧客更有可能持續入手產品，對品牌建立強大的忠誠度，甚至願意分享自身經歷，向他人推介該產品的優點，形成口碑行銷，有助各位吸納更多顧客，鞏固甚至提升品牌在市場的地位。

除此之外，高產品市場契合度，意味着企業更有效益地運用資源。試想想，一件產品正式發售前，各位會投放多少資源，用於尋找貨源、市場推廣、處理物流等安排？

如果各位事前投入了大量人力、時間和資金，目標顧客卻不願意買單，產品市場契合的程度未如理想，絕對是損失慘重；相反，若果產品上架後，迅速獲得大量目標顧客的支持，各位就可在短時間內獲取高回報，從而提升投資回報率（Return on Investment，ROI）。

如何尋找產品市場契合度？

從這概念的命名可見，要尋找產品市場契合度，各位可以從不同渠道，收集和分析以下兩方面的資料，從而了解產品與市場的關係，評估兩者之間的契合程度，當中包括：

量性 質性 主要獲取方法 透過數據統計和分析 透過觀察和深入訪談 具體做法 例子 ● 利用社交媒體，譬如瀏覽熱門標籤（Hashtag）、追蹤相關專頁和帳戶等，甚至使用社交聆聽工具，了解當今市場趨勢和需要； ● 善用Google趨勢（Google Trends）或一些關鍵字研究工具，了解相關字眼尋量的變化； ● 瀏覽Amazon、eBay等大型網購平台的銷售排行榜，研究熱賣產品的特徵，有助了解市場最新走勢； ● 閱讀業界相關報道、文章和出版物，透過專業人士和機構的量性研究，掌握市場現今狀況； ● 推出最小可行產品（Minimum Viable Product，MVP），甚至發起預售活動，並就此投放網絡廣告，讓各位從連結點閱率（Click Through Rate，CTR）、轉換率（Conversion Rate）等數據指標，測試產品市場契合度。 ● 先了解目標顧客的特徵，例如性別、年齡、職業、收入、興趣、居住單位類型、生活習慣、婚姻狀態等，細節愈多愈好；然後根據以上特徵，邀請目標顧客參加焦點小組，進行深度訪問，問題可包括： ○ 他們在日常生活中，面對過甚麼需要或痛點？ ○ 他們認為產品有甚麼賣點？ ○ 產品如何對應他們的需要，或解決他們的痛點？ ○ 產品有甚麼不足，或是需要改善的地方？ ● 閱讀顧客在討論區和評論網站分享的用後感，看看他們會否對產品有一些負面評價，有助評估產品市場契合度，並從中發掘他們的需要。



結語

以上都是一些小技巧，幫助各位持續深入了解目標市場，並針對目標顧客的需求，不斷發掘合適在店舖出售的產品，同時尋找產品市場契合度，促進大家的零售品牌得以穩健發展，成功在市場上佔一席位，甚至增加運用資源的效益，獲取理想的投資回報率。

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