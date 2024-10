新手創業 │ 想靠開店賣熱銷品賺錢？必先學會尋找產品市場契合度！

開店創業並不容易,新手階段而言,單單思考「賣甚麼最賺錢?」足以令不少人感到苦惱。畢竟可賣的東西五花八門,但能否賺錢,就取決於多個因素,而其中一個關鍵,在於「產品市場契合度(Product-Market Fit,PMF)」。

以下《掌舖學堂》就為大家簡介產品市場契合度的定義和重要性,並會分享一些小技巧,以便各位尋找產品市場契合度,發現市場機會,促進品牌穩健發展,甚至取得令人滿意的投資回報率!

● 產品市場契合度是甚麼?

● 產品市場契合度有多重要?

● 如何尋找產品市場契合度?

產品市場契合度是甚麼?

在眾多企業家中,矽谷風險投資公司a16z聯合創辦人Marc Andreessen對「產品市場契合度」這概念的定義最為人熟悉。他在2007年發表了一篇名為 The only thing that matters 的文章,文中指出:

「The only thing that matters is getting to product-market fit. Product-market fit means being in a good market with a product that can satisfy that market.」

Marc Andreessen認為,對初創企業而言,最需要關注的是能否在正確的市場中,推出能夠滿足市場需求的產品;當產品愈能達到這個目標時,產品市場契合度愈高,反之亦然。

產品市場契合度有多重要?

首先,高產品市場契合度是零售業務穩健發展的重要基石。當產品市場契合達到最佳狀態時,這代表產品完全符合市場需求,目標顧客認為產品能夠充分滿足他們的需要,譬如精準解決他們的痛點,繼而願意購買和使用該產品,令產品獲得一定銷量。

如市場上並無其他代替品,目標顧客更有可能持續入手產品,對品牌建立強大的忠誠度,甚至願意分享自身經歷,向他人推介該產品的優點,形成口碑行銷,有助各位吸納更多顧客,鞏固甚至提升品牌在市場的地位。

除此之外,高產品市場契合度,意味着企業更有效益地運用資源。試想想,一件產品正式發售前,各位會投放多少資源,用於尋找貨源、市場推廣、處理物流等安排?

如果各位事前投入了大量人力、時間和資金,目標顧客卻不願意買單,產品市場契合的程度未如理想,絕對是損失慘重;相反,若果產品上架後,迅速獲得大量目標顧客的支持,各位就可在短時間內獲取高回報,從而提升投資回報率(Return on Investment,ROI)。

如何尋找產品市場契合度?

從這概念的命名可見,要尋找產品市場契合度,各位可以從不同渠道,收集和分析以下兩方面的資料,從而了解產品與市場的關係,評估兩者之間的契合程度,當中包括:

量性 質性 主要獲取方法 透過數據統計和分析 透過觀察和深入訪談 具體做法 例子 ● 利用社交媒體,譬如瀏覽熱門標籤(Hashtag)、追蹤相關專頁和帳戶等,甚至使用社交聆聽工具,了解當今市場趨勢和需要; ● 善用Google趨勢(Google Trends)或一些關鍵字研究工具,了解相關字眼尋量的變化; ● 瀏覽Amazon、eBay等大型網購平台的銷售排行榜,研究熱賣產品的特徵,有助了解市場最新走勢; ● 閱讀業界相關報道、文章和出版物,透過專業人士和機構的量性研究,掌握市場現今狀況; ● 推出最小可行產品(Minimum Viable Product,MVP),甚至發起預售活動,並就此投放網絡廣告,讓各位從連結點閱率(Click Through Rate,CTR)、轉換率(Conversion Rate)等數據指標,測試產品市場契合度。 ● 先了解目標顧客的特徵,例如性別、年齡、職業、收入、興趣、居住單位類型、生活習慣、婚姻狀態等,細節愈多愈好;然後根據以上特徵,邀請目標顧客參加焦點小組,進行深度訪問,問題可包括: ○ 他們在日常生活中,面對過甚麼需要或痛點? ○ 他們認為產品有甚麼賣點? ○ 產品如何對應他們的需要,或解決他們的痛點? ○ 產品有甚麼不足,或是需要改善的地方? ● 閱讀顧客在討論區和評論網站分享的用後感,看看他們會否對產品有一些負面評價,有助評估產品市場契合度,並從中發掘他們的需要。



結語

以上都是一些小技巧,幫助各位持續深入了解目標市場,並針對目標顧客的需求,不斷發掘合適在店舖出售的產品,同時尋找產品市場契合度,促進大家的零售品牌得以穩健發展,成功在市場上佔一席位,甚至增加運用資源的效益,獲取理想的投資回報率。

如想更有效率地收集銷售數據,各位還可透過 掌舖 Boutir 經營零售業務!掌舖現已推出手機版 mPOS 零售管理系統,實時同步網店、門市、Pop-up Store等銷售渠道的訂單數據,兼能整合線上線下會員資料,讓各位只需一機在手,即可隨時查看銷售報表,掌握庫存狀況、顧客購買行為等數據,深入分析產品市場契合度時,自然更得心應手!

