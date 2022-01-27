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27/01/2022

剖腹生產有風險！媽媽如何降低剖腹機會？專家︰減糖兼做帶氧運動

#飲食習慣 #孕婦運動 #媽媽 #懷孕 #運動 #生育 #剖腹生產
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　　女性在懷孕期間，如果有健康及運動習慣的話，專家指可以把需要剖腹生產的機會，降低約10%。

 

　　研究分析了16個國家共36個報告的資料，一個謹慎的飲食及運動習慣，可以減少懷孕中過量的增磅，有助更多婦女自然生產。

 

　　英國每四名孩子就有約一人是剖腹生產，雖然認為屬非常安全，但仍然會有各種併發症的風險，包括媽媽出現感染、過量出血及對周邊器官造成損傷。

 

　　而對嬰兒來說，呼吸問題是較常見，特別是影響不足39周大的孩子，情況一般在幾天後會改善。

 

　　專家就發現，任何體重的女性，懷孕期間經過度身訂造的飲食及運動建議後，較少機會需要剖腹生產，或者增加過量體重。

 

　　另外，更有證據指，她們出現妊娠糖尿病的機會也較低。

 

 

　　而這些飲食建議，就包括限制糖份飲品，以低脂奶類取代，吃更多水果及蔬菜；運動就建議帶氧運動，健身單車及一些負重訓練。

 

　　和對照組別比較，妥善執行飲食及運動習慣的媽媽們，懷孕期間增加的體重，平均少0.7千克。

 

　　專家說：「研究結果很重要，因為大家常以為孕婦都不宜運動，擔心傷害胎兒。」

 

　　「但我們發現，嬰兒不會受運動或飲食所影響，而且更帶來額外好處，包括懷孕期間增重減少、妊娠糖尿病機會及需要剖腹生產的風險降低。」

 

Source：Healthy Eating And Exercise Cut Chances Of Needing Caesarean Section, Study Says

 

 

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