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04/01/2022

湯怡拒做全職媽媽 吳卓羲恨結婚生仔：想有美滿家庭

#吳卓羲 #湯怡
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　　【晴報專訊】吳卓羲（Ron）和湯怡合作的新片《致命24小時》將於本周四上映，Ron在片中一改正氣形象，飾演對太太湯怡不忠、甚至為求自保不惜狠下毒手的假面人，難怪連他都大罵自己角色是渣男一名。不過，在現實生活中，Ron卻憧憬美滿的婚姻和家庭生活，更不排除將來未婚產子，「我知道湊小朋友會有好多嘢煩，但係都開心嘅！」

 

首次演盲人的湯怡，拍攝前到盲人中心觀察失明人士的生活模式。

 

　　吳卓羲在電影中被何珮瑜（Jeana）色誘而背妻偷食，更連累太太湯怡被Jeana老公潘燦良（燦哥）虐待。湯怡表示︰「我個角色係盲人，被燦哥虐待呢場戲係主景，拍咗五、六日，情緒起伏好大，拍攝時無論喺精神定體力上，都係大挑戰。」湯怡表示拍攝前完全不知對方會怎樣「虐待」她，「我同燦哥無夾過動作，只略略講過點走位，一roll機先知道佢點對付我，然後我點還擊，例如我喺梳化被佢拉落地下嗰下，都係即時做出嚟嘅。」湯怡自爆拍完虐打戲，回家落粧時竟被自己嚇親，「啲瘀傷係真嘅，唔係化粧，仲要爆晒微絲血管，同埋我被燦哥狂摑30、40巴，咩角度都有，係真摑落去。（燦哥唔憐香惜玉？）佢其實打唔落手，但無辦法，我哋溝通過不如真打啦；我哋試一次之後，導演覺得唔夠再加，再做得盡啲。」

 

潘燦良虐待湯怡的場口相當真實刺激，想必令觀眾十分肉緊。

 

湯怡無遇過渣男

 

湯怡在戲中罕有性感上陣，僅穿上內衣演出。

 

　　至於在片中艷福無邊的Ron，直言現實中未遇過像Jeana般這麼主動和猖狂的女人，「唔係話靚仔就會遇到主動嘅人，反而啲女仔唔敢主動，依家咩年代呀？」身旁的湯怡反駁：「就係每個年代咁有啲咁猖狂嘅女人，除咗我之外。」Ron經常返內地拍劇，問他可有遇過「飛來蜢」？他連聲表示沒有，「我哋工作完都唔會有啲咩特別嘢可做，收工就返酒店房，又有助手一堆人，更加唔會跟你入房。」不過他直言曾遇女生主動表白，「細個嘅時候真係有，入咗行就無。我有無主動？我都想，但無時間。」而湯怡則慶幸現實中沒遇過渣男，「因為我會篩選，感覺唔對路就走人，連偈都無得傾，一來唔想煩，二來之後都唔會唔開心。」

 

Ron願做未婚爸爸

 

 

　　Ron和湯怡在戲中本來婚姻生活甜蜜，但卻被Ron親手破壞。而現年42歲的Ron，坦言憧憬溫馨的家庭生活，「我都想有個美滿家庭，有個好太太，可能有小朋友，諗嘅嘢每樣都美好，雖然湊小朋友好多嘢煩，但都會係開心嘅。呢刻我會唔會搵到個啱嘅對象就結婚生仔？唔知㗎，可能會㗎，可能生仔先呢！」去年榮升人妻和人母的湯怡，坦言現階段的開心時光，跟戲中角色反差甚大，「依家嘅生活非常開心，湊仔同工作都享受，但兩邊要取得平衡。我一早同老公（麥秋成）講咗，我一定要工作，因為我要畀自己空間唞一唞氣。」

 

吳卓羲背妻偷食惹禍，渣男角色人人喊打。

 

轉載自: 晴報

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