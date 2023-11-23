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23/11/2023

湯怡工人離職前整壞搵食架生！網友建議扣糧？湯怡：感謝對方兩年付出

#外傭 #演員 #麥秋成 #網絡熱話 #湯怡 #爸媽心聲 #女生話題 #社交平台
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Text: 娛樂組 Photo: IG

　　湯怡與麥秋成在2年前誕下寶貝女「麥QQ」麥紫喬，當時兩人請了一名工人姐姐幫手照顧囡囡。轉眼間QQ已經2歲，而湯怡與工人姐姐的合約期亦將完結。不過在工人姐姐離職之前，竟然整壞了湯怡的搵食架生，令到她勁心痛，更在IG出po向網友求助！

 

　　湯怡在IG出po問：「當你姐姐臨走前，你發現佢整壞咗你心愛嘅焗爐，你會點？」她指事源是她在煮完晚飯後，叫工人姐姐幫手清潔爐入面啲油漬，「點知佢清潔埋我出面個電腦板！我幾年都唔會捨得買樣嘢送畀自己，部焗爐一啲都唔平㗎。我一路都好愛錫佢，我真係好傷心。」

 

 

　　有網友指都難以追究，建議她買過部新焗爐，湯怡回覆：「睇嚟大家都係隱形富婆嚟，咁易就話買部新㗎咩？我用咗5年都唔捨得換部新。」又有人指她可以扣工人姐姐的薪金，湯怡就笑言：「咁我要扣佢差唔多3個月人工。」

 

 

　　雖然工人姐姐離職之前整壞了焗爐，不過湯怡仍好感謝對方兩年來的付出。「呢兩年一定要多謝佢咁照顧紫喬就真嘅，佢幫咗我好大好大好大忙。佢算好唔話得，感謝你，要保重。」

 

 

轉載自: 晴報

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