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22/05/2023

拒搵Dancer出身吳卓羲加操 菊梓喬一雪前恥特訓舞技

#Hana #吳卓羲 #菊梓喬 #菊梓喬Hanafinity演唱會2023
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　　【晴報專訊】菊梓喬（Hana）明天起假九展Star Hall舉行一連兩場《菊梓喬Hanafinity演唱會2023》，是她入行七年來第二次的香港個唱，Hana預告會挑戰跳唱，但拒絕向舞蹈員出身的緋聞男友吳卓羲（Ron）討教，不過Hana強調不會跟男舞蹈員有親密的身體接觸，Ron大可以放心！

 

 

Hana指無論舞台、服裝、表演、歌單，都務求為樂迷帶來新鮮感。

 

　　菊梓喬相隔四年再在香港開演唱會，她透露由收到通知到落實檔期，只有兩個月時間，故這段日子要閉關積極綵排個唱，而今次她更會一改慘情歌后形象，以全新造型示人，務求令樂迷眼前一亮。「因為我身形偏瘦，但本身肌肉有啲鬆弛，所以要先增肥再增肌，希望可以增肥10磅。呢段時間我飲好多增肥飲品，目的係增加脂肪，再做運動令肌肉結實，希望睇上嚟有台型同增加壓台感，唔想畀人覺得好虛弱。」Hana又指上一次個演唱會，花了四個月增肥17磅，但完騷後很快便瘦下來，所以今次要加倍努力。

 

增肥10磅加強壓台感

 

　　四年前的處女個唱，Hana的舞姿被狠批，更被嘲笑只有手部動作，Hana誓要一雪前恥，她自嘲先天手腳不協調，但為了令人耳目一新，努力加操排舞。問她可會請教緋聞男友吳卓羲？Hana即落閘表示︰「佢跳舞咁勁，我免得被笑，唔會問一個跳舞叻嘅人，等同於佢都唔會叫我教佢唱歌，再加上佢身價咁貴，我無錢請佢。」至於演出尺度會否先向對方備案？Hana則說︰「作為一個歌手同藝人，工作上係唔應該介意任何嘢，基本上我跳舞無乜規限，唯一唔可以同男舞蹈員有親密嘅身體接觸，唔係要向另一半交代，係我自己唔想，同女舞蹈員就無問題。」

 

吳卓羲和Hana的緋聞疑幻似真。（資料圖片）

 

歌衫超越性感底線

 

　　至於歌衫方面，Hana預告有一件超性感、像無穿衣服一樣的歌衫，「如果出嚟效果靚、有型，我係唔介意性感，我嘅底綫係唔好走光。我覺得蔡依林好性感，如果要我扮成佢咁，都可以㗎，又或者好似鄭秀文當年嘅一條羽毛造型，我都OK。」Hana過往甚少性感亮相，她解釋不是思想保守，而是認為歌手不用太性感，但上台表演就不同，可以令樂迷盡享視聽之娛。

 

Hana早前在澳門開騷，因音響故障被「炸」耳，今次開騷會加倍小心。（資料圖片）

 

Hana早前拍攝演唱會海報，激罕大曬事業線。（FB圖片）

 

Hana的2019年處女個唱，同樣在九展舉行，當時被嘲舞技差。（資料圖片）

轉載自: 晴報

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