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17/01/2022

誕7.2磅三女 陳嘉寶宣布封肚：完成壯舉

#陳嘉寶 #BB
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　　【晴報專訊】2022年首位星二代BB誕生，陳嘉寶（Anjaylia）本月初順利誕下第三位千金，取名Azaliah。Anjay與老公黃頌祈（Epaphras）無意追仔，Anjay笑言生三個小朋友的策略很成功，決定正式封肚。

 

Anjay決定封肚，坐月後繼續向演藝理想進發，為女兒們做好榜樣。

 

　　陳嘉寶的預產期本在去年尾，BB「逾期居留」至月初出世，重7.2磅，取名Azaliah。Anjay表示誕B女一刻相當感動，「醫生將一出世嘅BB擺喺我心口，畀我抱咗好耐。啱啱上一刻仲喺肚入面，突然間擺喺心口上面，感覺好神奇。」

 

Anjay曬出B女嘴仔和拳頭。

 

　　Anjay表示三女的名字Azaliah，是她與老公黃頌祈從聖經中找出來，「我知道實會被人話我哋幫囡囡改嘅名好難讀，哈哈！其實Azaliah同我個名讀音好似，就當係送畀自己嘅禮物，中文名留畀爺爺嫲嫲改。」提到大女及二女看到妹妹的反應，Anjay說：「佢哋好鍾意BB，大女完全無呷醋，會話『好鍾意Azaliah』；二女成日想摸BB，但有少少呷醋。」

 

老公開靚酒慶祝

 

Anjay笑指老公「被女圍」超級開心。

 

　　三女之母Anjay宣布正式封肚，她說：「我同先生意向一致，生仔生女都無所謂。我已經完成壯舉，我同先生最大目標係有三個年紀相近嘅小朋友，可以一齊成長。大女二女一齊玩，大女識得保護妹妹，二女學嘢又學得快啲，呢個策略成功！哈哈！」所謂「三個女人一個墟」，如今家中有四位女王，Anjay笑言老公最享受，「老公一知道第三胎係女，就開咗支靚酒，仲請朋友食飯慶祝，依家生完三個，理想達到嘞！」

 

轉載自: 晴報

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